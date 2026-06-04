Bloqueadores apedrean camión donde viajaba una familia en la ruta Oruro–La Paz

El conductor se encontraba acompañado por su esposa e hija cuando el motorizado fue atacado con piedras. El hecho vandálico destruyó el parabrisas y causó graves daños materiales, desatando la indignación de los testigos que filmaron el momento.

Fuente: Red Uno

Milen Saavedra

Un preocupante acto de violencia e intolerancia se registró en las últimas horas en la carretera que conecta los departamentos de Oruro y La Paz. Un grupo de bloqueadores atacó ferozmente a pedradas a un camión de alto tonelaje en uno de los puntos de protesta instalados en esta ruta fundamental, poniendo en grave riesgo la integridad física de sus ocupantes.

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Lo que agravó aún más la situación fue que el conductor del motorizado no viajaba solo; en la cabina lo acompañaba su familia, específicamente su esposa y su hija. A pesar de notar la presencia de mujeres y civiles desarmados, los manifestantes continuaron con la agresión directa contra el vehículo pesado.

Daños materiales de consideración

La lluvia de piedras propinada por los protestantes impactó de lleno en la estructura del camión, quebrando por completo el parabrisas delantero. El ataque no solo generó momentos de terror y pánico absoluto para la familia que se encontraba en el interior, sino que también ocasionó daños materiales de gran consideración en el vehículo, que es la herramienta de trabajo del transportista.

Indignación de los testigos

El violento episodio quedó registrado en video gracias a que otras personas, que también se encontraban varadas intentando cruzar el punto de bloqueo, filmaron el acontecimiento con sus teléfonos celulares. Los testigos no dudaron en increpar y reclamar enérgicamente a los movilizados por su actitud desmedida y abusiva.

Entre los reclamos y voces de auxilio que se escuchan en las filmaciones, la ciudadanía expresó su total repudio ante lo sucedido: «Tampoco pueden actuar de esa manera, qué mal», manifestó indignada una de las personas en el lugar. «Tampoco pueden hacer así. Muy abusivos», reclamó otro conductor que presenciaba el ataque. «Claro, no puede estar bien. ¡Basta!», gritaron los testigos exigiendo que se detuviera la agresión. «Tampoco pueden actuar como salvajes, pues. ¿Qué es eso?», cuestionaron duramente ante la falta de garantías y el vandalismo desatado en plena carretera internacional.

Hasta el momento, las familias y transportistas que transitan por la Red Vial Fundamental continúan exigiendo la intervención de las autoridades locales para frenar estos abusos y garantizar el libre tránsito y la seguridad en las rutas del país.