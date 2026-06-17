Cae banda que captaba víctimas por redes sociales para robarles vehículos

La Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) desarticuló una organización criminal dedicada al robo violento de motorizados mediante falsas ofertas de compra publicadas en redes sociales. Tres sospechosos fueron aprehendidos tras una investigación que permitió esclarecer al menos tres hechos delictivos registrados en distintas zonas del departamento.

El director departamental de Diprove Santa Cruz, coronel Edson Rojas, informó que el caso se inició luego de laque fue víctima de un asalto el pasado 14 de junio en la zona del Urubó.

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Según la investigación, la mujer fue contactada por un supuesto interesado en la compra de terrenos. Tras acordar una reunión en el lugar, fue sorprendida por otro individuo armado que la intimidó, le robó sus pertenencias, la obligó a realizar una transferencia de dinero mediante código QR y posteriormente le sustrajo su vehículo.

“Sale otra persona de sexo masculino con arma de fuego en mano, intimidan a esta señora, le sustraen sus pertenencias, le hacen hacer un depósito a través de un QR de su teléfono y se llevan el motorizado”, explicó Rojas.

Tras la denuncia, los investigadores activaron un operativo de rastreo utilizando la señal del teléfono celular de la víctima, lo que permitió establecer que el vehículo se desplazaba hacia la zona de los Valles cruceños. Aunque inicialmente se perdió la señal GPS, los efectivos lograron ubicar la vagoneta abandonada en una comunidad cercana a La Angostura.

Tres involucrados aprehendidos

Las pesquisas posteriores permitieron identificar y aprehender a John E. V., de 26 años, conocido con el alias de ‘El Salchichón’, quien presuntamente se encargaba de captar a las víctimas mediante publicaciones y contactos realizados a través de Facebook.

Posteriormente fue arrestado Josué Z. C., de 29 años, señalado como el autor material de los asaltos. Durante su captura, los policías hallaron en su poder un arma de fuego calibre 38 con seis municiones, además de manillas plásticas y cinta, elementos que coinciden con los utilizados para reducir a las víctimas.

“Se lo encontró en poder de una mochila con el arma de fuego al interior, con seis cartuchos, además de encontrar manillas plásticas y cinta masking de color plateado”, precisó el jefe policial.

La investigación continuó con el análisis de los teléfonos celulares secuestrados, lo que condujo a la aprehensión de Diego N. V., alias “El Cirilo”, también de 29 años. De acuerdo con Diprove, este sospechoso tenía la función de trasladar y ocultar los vehículos robados en diferentes provincias del departamento.

Dos vehículos recuperados

Rojas reveló que la organización habría participado en al menos tres robos de motorizados bajo el mismo modus operandi. Uno de los casos ocurrió en Cotoca, donde los delincuentes lograron escapar pese a una persecución policial que terminó con la colisión de un patrullero. Otro hecho fue reportado en el Urubó con el robo de un vehículo Suzuki blanco.

El jefe policial destacó además que tras las recientes aprehensiones, una persona que mantenía en su poder uno de los vehículos robados decidió contactar al propietario para devolverlo y evitar problemas judiciales.

“A raíz de estas declaraciones, el que estaba en posesión de este segundo vehículo se contactó con el propietario indicándole que no quiere tener problemas y que su vehículo se encontraba en San Julián”, señaló.

Gracias a esa información, personal de Diprove, en coordinación con efectivos policiales de San Julián, logró recuperar el motorizado que será restituido a su dueño en las próximas horas.

Los tres sospechosos permanecen en celdas policiales y fueron puestos a disposición del Ministerio Público. En las próximas horas se desarrollará la audiencia de medidas cautelares en la que un juez definirá su situación jurídica.

Diprove advirtió además que las investigaciones continuarán para identificar a otras personas que habrían participado en la recepción y comercialización de los vehículos robados en provincias cruceñas, quienes podrían enfrentar procesos penales por complicidad y otros delitos vinculados a la organización criminal.