Campesinos exigen a Condori pruebas sobre acusación contra Salazar de recibir dinero para un cuarto intermedio en los bloqueos

“Desmentimos categóricamente y pedimos que dé las pruebas, no nos puede mellar la imagen”, manifestó Rolando Choque, secretario ejecutivo de la Federación de Campesinos, Túpac Katari.

En el centro, Vicente Salazar, líder de los campesinos Túpac Katari

Fuente: Unitel

Los campesinos Túpac Katari exigen al senador Nilton Condori presentar las pruebas sobre la acusación contra Vicente Salazar de supuestamente recibir dinero para que se declare un cuarto intermedio en los bloqueos en La Paz. Está previsto que en las próximas horas se reúnan en un ampliado para hacer conocer su posición sobre las protestas.

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“Desmentimos categóricamente y pedimos que dé las pruebas, no nos puede mellar la imagen”, manifestó Rolando Choque, secretario general de la Federación de campesinos Túpac Katari.

El dirigente cuestionó a Condori, señala que no conoce la realidad sindical y lo acuso de haberse vinculado primero al MAS y luego con otros partidos políticos.

“No tiene principio ideológico, nos ha traicionado”, señaló Choque sobre Condori.

Agregó que en los próximos días Salazar saldrá a dar la cara por la acusación vertida por el senador. Se adelantó también que en las próximas horas se realizará un ampliado de los campesinos para fijar una posición sorbe las protestas.

ACUSACIÓN DE CONDORI

En un video que compartió Nilton Condori en las redes sociales, acusa a Salazar de recibir dinero para levantar los bloqueos mediante un cuarto intermedio.

“Hermano, en una hora el Vicente Salazar va a pasar al cuarto intermedio porque vamos a incrementar su mensualidad”, según Condori, esa fue la conversación con la que le informaron sobre el líder de los Túpac Katari.

Cabe señalar que el legislador no dio los nombres de los supuestos implicados en esa acusación.