Cardenal hace un llamado urgente a abrir caminos de diálogo honesto y transparente

En ese contexto, exhortó a priorizar el encuentro y la búsqueda de soluciones por encima de las diferencias políticas, sociales e ideológicas.

Fuente: Erbol

El cardenal Toribio Porco Ticona expresó su preocupación por la situación de incertidumbre que atraviesa el país e hizo un llamado urgente y fraterno a las autoridades, sectores movilizados y a la sociedad en su conjunto para abrir caminos de diálogo honesto, transparente y responsable que permitan superar los conflictos que afectan a Bolivia.

A través de un mensaje escrito difundido por la Conferencia Episcopal Boliviana, la autoridad eclesiástica manifestó que la Iglesia comparte el dolor, la incertidumbre y el sufrimiento de numerosas familias bolivianas que viven en medio de tensiones, enfrentamientos y divisiones que deterioran la paz social y la convivencia fraterna.

En ese contexto, exhortó a priorizar el encuentro y la búsqueda de soluciones por encima de las diferencias políticas, sociales e ideológicas.

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“Con espíritu de pastor y con el corazón puesto en el bienestar de todos, quiero dirigirme tanto a las autoridades del Gobierno, como a los distintos sectores movilizados y a toda la sociedad boliviana, para recordar que, por encima de cualquier diferencia política, social o ideológica, está el valor sagrado e inviolable de la vida humana”, señaló Ticona.

La autoridad religiosa afirmó que ninguna causa puede justificar el odio, la violencia, la confrontación entre hermanos o el sufrimiento del pueblo boliviano.

Asimismo, sostuvo que el país necesita reencontrarse consigo mismo desde la verdad, el respeto y la responsabilidad compartida, evitando que el dolor y la división se conviertan en una constante.

En su mensaje, recordó que la construcción de la paz exige tender puentes y promover el entendimiento. “Como hijos de Dios, estamos llamados a construir puentes y no muros; a escuchar antes que imponer; a dialogar antes que confrontar. La paz verdadera no nace de la fuerza ni del temor, sino del encuentro sincero entre quienes, aun pensando diferente, reconocen la dignidad del otro y buscan el bien común”, afirmó.

Ticona también pidió que cualquier proceso de diálogo tenga como objetivo encontrar soluciones concretas para la población y no generar vencedores o derrotados.

Señaló que los más afectados por la crisis son los sectores vulnerables, entre ellos los más pobres, los enfermos, los niños, los adultos mayores y las familias que enfrentan las consecuencias de la actual situación.

Convocó a los bolivianos a reflexionar sobre el momento histórico que vive el país y a actuar con prudencia, justicia, solidaridad y amor a la patria. Encomendó a Bolivia a la protección de la Virgen María y pidió que prevalezcan la fraternidad, la reconciliación y la paz para avanzar hacia tiempos de unidad y esperanza.