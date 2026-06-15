Cavan zanjas en rutas alternas cerca del trópico tras ampliado de cocaleros en el que participó Evo Morales

Fuente: Unitel

Reportan que cocaleros del trópico radicalizaron sus medidas de presión tras un ampliado de emergencia realizado por las Seis Federaciones del trópico de Cochabamba el pasado sábado. Videos muestran que utilizan maquinaria pesada para cavar zanjas en caminos alternos en una zona cercana al trópico cochabambino.

“Como podemos ver u observar en el video, compañeros, en Puerto Grethel y colinda de la Central Norte Ichilo, se ha excavado, tiene una profundidad de tres metros y pico, de ancho casi lo mismo”, contó un comunario.

Cabe señalar que Puerto Grethel y la Central Norte Ichilo son parte del municipio cruceño de Yapacaní y colindan con el trópico de Cochabamba.

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En el video se observa maquinaria pesada que está cavando una zanja en medio de un camino que era utilizado como ruta alterna para camiones que evitaban los puntos de bloqueo y poder llevar alimento hasta las ciudades.