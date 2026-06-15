Cavan zanjas en rutas alternas cerca del trópico tras ampliado de cocaleros en el que participó Evo Morales

Cavan zanjas en rutas alternas cerca del trópico tras ampliado de cocaleros en el que participó Evo MoralesCategorías Sociedad, VideosEtiquetas 15/06/2026 En un video se observa maquinaria pesada que está cavando una zanja en medio de un camino que era utilizado como ruta alterna para camiones Maquinaria pesada cavando zanjas en caminos alternos Fuente: Unitel Reportan que cocaleros del trópico radicalizaron sus medidas de presión tras un ampliado de emergencia realizado por las Seis Federaciones del trópico de Cochabamba el pasado sábado. Videos muestran que utilizan maquinaria pesada para cavar zanjas en caminos alternos en una zona cercana al trópico cochabambino. eju.tv “Como podemos ver u observar en el video, compañeros, en Puerto Grethel y colinda de la Central Norte Ichilo, se ha excavado, tiene una profundidad de tres metros y pico, de ancho casi lo mismo”, contó un comunario. Cabe señalar que Puerto Grethel y la Central Norte Ichilo son parte del municipio cruceño de Yapacaní y colindan con el trópico de Cochabamba. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas En el video se observa maquinaria pesada que está cavando una zanja en medio de un camino que era utilizado como ruta alterna para camiones que evitaban los puntos de bloqueo y poder llevar alimento hasta las ciudades. Por su parte, las Seis Federaciones del trópico de Cochabamba instruyeron cerrar todos los caminos para impedir el paso de alimentos desde Santa Cruz y el Chapare hacia la ciudad de Cochabamba por la carretera nueva. Morales, quien funge como presidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y que este sábado determinó fortalecer los puntos de bloqueos con pobladores de la zona para evitar el “cansancio” de los movilizados, negó organizar la logística de la extrema medida de presión, a pesar que durante su ampliado señaló que con los dirigentes realizarían la planificación sobre el porcentaje de representantes de la zona que irán a los puntos de conflictos. Bolivia cumple 46 días de protestas. Si bien hay sectores movilizados que levantaron algunos puntos de bloqueo en el país, aún se registra dificultades para trasladar alimentos, oxígeno, medicamentos, combustible y artículos de primera necesidad a las ciudades y comunidades.