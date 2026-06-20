Claves sobre el conflicto y el estado de excepción contra los bloqueos de vías en Bolivia

Fuente: Unitel/ Agencia EFE

El Gobierno de Rodrigo Paz decretó este sábado el estado de excepción para levantar los bloqueos de carreteras instalados a principios de mayo por sectores campesinos y seguidores del expresidente Evo Morales que ocasionaron desabastecimiento de alimentos, combustible y oxígeno medicinal, además de pérdidas millonarias.

El decreto, que debe ser validado en 72 horas por el Legislativo, dispone que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía en el control de los conflictos.

Estas son algunas claves del conflicto y el estado de excepción que rige en Bolivia:

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1. Antecedentes del conflicto

Los bloqueos de carreteras comenzaron el 6 de mayo tras una alianza entre la Federación de Campesinos de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) y algunas organizaciones vecinales de la ciudad de El Alto, a los que se sumaron grupos leales a Morales (2006-2019) para exigir la renuncia del presidente Paz.

El viernes, la COB firmó un acuerdo con el mandatario para “pacificar” el país, pero los campesinos y los sectores leales a Morales rechazaron ese acercamiento y ratificaron que mantendrán los bloqueos, que hasta el momento han dejado ciudades desabastecidas y pérdidas económicas por más de 3.000 millones de dólares.

Las medidas comenzaron en el departamento de La Paz y llegaron a extenderse a ocho de las nueve regiones, con al menos un centenar de puntos de bloqueos.

Sin embargo, desde la semana pasada empezaron a disminuir y este sábado se registran unos 44 cortes de rutas en cuatro departamentos.

2. Anuncio presidencial

Paz anunció que decidió aplicar el estado de excepción “para liberar las carreteras del país” tras agotar “todas las instancias de diálogo” y lograr acuerdos con los sectores que estaban movilizados por “demandas legítimas”.

El mandatario, que lleva siete meses de Gobierno, aseguró que esta medida “no pretende quitar la normalidad sino devolverla” para que las ciudades afectadas por los cortes de rutas sean abastecidas de alimentos, combustible, medicamentos y oxígeno medicinal.

También sostuvo que en los conflictos hay “infiltrados del narcoterrorismo” que supuestamente operan desde el Trópico de Cochabamba, el bastión sindical y político de Morales en el centro del país, y que buscan dar un “golpe de Estado”.