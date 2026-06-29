¿Cómo reservar tu nombre de usuario en WhatsApp? Te lo explicamos

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

WhatsApp comenzó a habilitar de forma gradual una nueva función que permitirá a los usuarios crear y reservar un nombre de usuario personalizado, con el formato @tuusuario, para compartir su contacto sin necesidad de revelar el número de teléfono.

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La plataforma confirmó que el registro de nombres de usuario ya comenzó a estar disponible desde este lunes, aunque la función se irá activando de manera progresiva durante los próximos meses. Cada persona recibirá una notificación cuando pueda acceder a esta opción desde su cuenta.

El nombre de usuario será opcional, ya que el número de teléfono seguirá siendo el dato principal de cada cuenta. Sin embargo, esta herramienta busca reforzar la privacidad, ya que permitirá compartir el @usuario en lugar del número, evitando que otras personas puedan verlo o utilizarlo fuera de WhatsApp.

En grupos donde haya usuarios desconocidos, quienes no tengan agendado el contacto verán el nombre de usuario en vez del número.

La nueva función también beneficiará a empresas, emprendedores y profesionales, que podrán promocionar un nombre de usuario fácil de recordar en lugar de un número telefónico. Además, WhatsApp ofrecerá enlaces directos con el formato wa.me/nombredeusuario para facilitar el contacto.

Otra de las ventajas es que el nombre de usuario podrá mantenerse incluso si el usuario cambia de número de teléfono. Asimismo, será posible modificarlo cuando se desee.

Para registrar un nombre de usuario será necesario ingresar a Ajustes > Cuenta > Nombre de usuario y seguir las instrucciones. Los nombres podrán incluir letras, números, puntos y guiones bajos.

WhatsApp también permitirá vincular el nombre de usuario con las cuentas de Instagram o Facebook, utilizando el mismo identificador o uno diferente, lo que facilitará que otras personas encuentren el perfil dentro de la aplicación.

Como medida de seguridad, la plataforma informó que reservó los nombres de usuario de figuras públicas muy conocidas para evitar suplantaciones.