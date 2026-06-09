Denuncian al gobernador Loza y a Evo Morales por los bloqueos en Cochabamba

En la denuncia reza que los supuestos delitos cometidos son: instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, atentado contra la seguridad de los transportes, atentado contra la seguridad de los servicios públicos y delitos contra la salud pública.

Fuente: El Deber

El asambleísta departamental de Cochabamba por APB-Súmate, Joel Flores, confirmó que este martes se presentó la denuncia formal contra Leonardo Loza, gobernador de ese departamento, contra Evo Morales, expresidente y otros dirigentes por promover los bloqueos.

Detalló que la denuncia es por los supuestos delitos son “instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, atentado contra la seguridad de los transportes, atentado contra la seguridad de los servicios públicos y delitos contra la salud pública”. Es más, pidió que ambos sean convocados a declarar.

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«(…) En el transcurso de la mañana (de este martes) se hizo la presentación de la denuncia en contra de varios sujetos, entre ellos el exmandatario (Evo Morales), también contra el gobernador del departamento de Cochabamba, Leonardo Loza, y algunos exfuncionarios como Nelson Virreira, que hace algunos días atrás era funcionario de la Gobernación, pero que paraba todo el tiempo en los puntos de bloqueo y contra otro dirigente de nombre Vicente Choque Figueroa y por supuesto contra Feliciano Vegamonte, quien está en la ciudad de La Paz organizando, promoviendo los bloqueos a título de representante del sector de los campesinos», informó Flores este martes, en una entrevista cedida a ON- Otra noche con Sissi de EL DEBER.

Para el legislador, se está cometiendo varios delitos con la permanencia de los bloqueos, «es por esa razón que nos hemos apersonado ante el Ministerio Público, presentando toda la denuncia, con toda la fundamentación necesaria y también haciendo conocer los delitos en los cuales estarían incurriendo estas personas».

Flores remarcó que los denunciados están descalificados, puesto que constantemente organizan bloqueos. «Eso es la primera vez, pero tiene que haber alguien que le ponga una mano encima, objeto de parar aquello, y también ser sancionados con todo el peso de la ley».

El asambleísta confirmó que desde Cochabamba han trasladado personas hasta la ciudad de La Paz, para reforzar los puntos de bloqueos y marchas. «No sabemos cómo; quizás usando la misma metodología del señor Loza, usando una ambulancia».

Flores espera que el Ministerio Público, de manera oportuna, pueda dar el inicio a la investigación preliminar y posteriormente la imputación que corresponda.