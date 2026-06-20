Diputado Alarcón: Estado de excepción entra “en vigencia de inmediato” y la ALP tiene 72 horas para revisión

Fuente: Unitel

Tras la declaratoria de Estado de excepción dictada por el presidente Rodrigo Paz, el diputado Carlos Alarcón (Alianza Unidad) manifestó que esta determinación entra en vigencia de manera inmediata y la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene 72 horas para ratificar la vigencia o rechazarla.

“Entra en vigencia inmediata y (el presidente) debe enviar a revisión de la Asamblea Legislativa, que tiene 72 horas para pronunciarse”, manifestó el diputado Carlos Alarcón en contacto telefónico con UNITEL.

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La Constitución de Bolivia establece en el artículo 137 que el presidente tiene la potestad de declarar un Estado de excepción en todo o en parte del territorio, mientras que en el artículo 138 establece que “la vigencia (…) dependerá de la aprobación posterior de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

REVISIÓN EN EL LEGISLATIVO

El diputado Alarcón agregó que es obligación de la Asamblea Legislativa Plurinacional pronunciarse en 72 horas para revisar la declaratoria de Estado de excepción, caso contrario se cometerá incumplimiento de deberes.

“El vicepresidente (Edmand Lara) está obligado a convocar a la Asamblea Legislativa lo más antes posible”, dice el legislador.

Además, señaló que la ley establece que para una sesión de la ALP, se debe convocar a los legisladores con 24 horas de anticipación para que puedan trasladarse hasta el hemiciclo para la sesión.

“Si la ALP no se pronuncia, el Estado de excepción continúa y viene a ser un incumplimiento de del Legislativo, no del Ejecutivo”, señaló.