Diputados presentan demanda penal contra implicados por terrorismo y alzamiento armado en San Julián

Hace unos días, durante el operativo de desbloqueo para habilitar un corredor humanitario en San Julián, se registraron violentos enfrentamientos que dejaron varios heridos, entre ellos policías que resultaron afectados por impactos de bala. En esa oportunidad, también se advirtió la presencia de civiles que portaban armas de fuego.

El diputado Carlos Arrien brinda declaraciones a la prensa. Foto: ABI

Fuente: ABI

Los diputados Carlos Arrien y María Antonia Karageorge (Unidad) presentaron una denuncia penal contra las personas que resulten involucradas en los hechos irregulares registrados durante el operativo de desbloqueo en el municipio de San Julián, en el departamento de Santa Cruz.

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“Estamos presentando esta denuncia penal y nos vamos a adherir a las otras denuncias que han sido presentadas”, indicó Arrien este viernes antes de presentar la demanda ante el Ministerio Público.

La denuncia fue presentada por los presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentados contra la seguridad de los servicios públicos y asociación delictuosa.

Hace unos días, durante el operativo de desbloqueo para habilitar un corredor humanitario en San Julián, se registraron violentos enfrentamientos que dejaron varios heridos, entre ellos policías que resultaron afectados por impactos de bala. En esa oportunidad, también se advirtió la presencia de civiles que portaban armas de fuego.

En ese sentido, Arrien señaló que las investigaciones deben dar con los autores directos de estos hechos irregulares. Asimismo, indicó que los dirigentes que convocaron a estas movilizaciones también deben ser indagados.

El legislador mencionó que los 30 días de bloqueo en ese municipio están generando importantes perjuicios para los cruceños. Agregó que se defenderá la institucionalidad y que no se permitirá que estos hechos irregulares queden impunes.