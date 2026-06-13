¿Dónde hará más frío? Bolivia tendrá temperaturas entre -2°C y 32°C este sábado; revise el pronóstico

El clima presentará importantes variaciones este sábado en distintas regiones del país, según el pronóstico del Senamhi. Conozca cómo estarán las condiciones del tiempo en las principales ciudades de Bolivia.

Charles Muñoz Flores

FOTO: Tomada de internet. Composición CHMF.

Fuente: Red UNO

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este sábado 13 de junio estará marcado por condiciones climáticas estables en gran parte del país, con cielos despejados o parcialmente nublados, ausencia de lluvias y temperaturas que reflejarán marcados contrastes entre el occidente y el oriente boliviano.

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En el occidente

Las bajas temperaturas continuarán siendo protagonistas. La ciudad de La Paz registrará valores entre 2°C y 18°C, con cielos soleados durante gran parte del día y nubosidad durante la noche. En El Alto, el frío será más intenso, con una temperatura mínima de -8°C y una máxima de 17°C.

Oruro tendrá temperaturas que oscilarán entre -2°C y 15°C, mientras que Potosí registrará entre -6°C y 18°C. En esta última región no se descarta la presencia de precipitaciones durante la noche.

En la región de los valles

Cochabamba disfrutará de una jornada soleada con temperaturas entre 4°C y 24°C, aunque se prevé nubosidad durante la noche.

Sucre presentará condiciones similares, con registros entre 4°C y 26°C.

Tarija, por su parte, tendrá temperaturas que variarán entre 7°C y 21°C.

En el oriente del país

Se esperan las temperaturas más elevadas.

Cobija tendrá cielos despejados y registros que alcanzarán los 32°C, con mínimas de 23°C.

Trinidad experimentará una jornada soleada con temperaturas entre 19°C y 30°C y mayor nubosidad durante la noche.

En Santa Cruz de la Sierra se prevén cielos nubosos durante la mañana y parte de la tarde en algunos sectores, con temperaturas que oscilarán entre 19°C y 27°C.

De acuerdo con el Senamhi, la jornada estará caracterizada por la estabilidad atmosférica y la ausencia de lluvias en la mayor parte del territorio nacional, aunque persistirán las bajas temperaturas en las regiones del altiplano.

Fuente: Red UNO