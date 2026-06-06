EE.UU. derriba dos drones iraníes que «amenazaban» el estrecho de Ormuz

«Hoy, más temprano, fuerzas de EE.UU. derribaron dos drones iraníes que amenazaban al tráfico marítimo internacional en el estrecho de Ormuz», expuso el Centcom, con sede en Florida, en sus redes sociales.

Fuente: DW

El ejército estadounidense derribó el sábado dos drones de Irán que «amenazaban al estrecho de Ormuz», según reportó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Teherán por el cese del fuego.

«Hoy, más temprano, fuerzas de EE.UU. derribaron dos drones iraníes que amenazaban al tráfico marítimo internacional en el estrecho de Ormuz», expuso el Centcom, con sede en Florida, en sus redes sociales.

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El organismo militar indicó que las «fuerzas estadounidenses permanecen en posición y listas para continuar defendiendo contra la agresión iraní».

El ataque ocurre tras un intercambio de agresiones la jornada anterior, cuando EE.UU. derribó cuatro drones iraníes lanzados hacia el estrecho de Ormuz y atacó instalaciones de radar de vigilancia, mientras Teherán atacó bases militares estadounidenses en Kuwait y Baréin. (efe, afp)