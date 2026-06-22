Egipto remonta para un valioso triunfo sobre Nueva Zelanda

Los empates del Grupo G se acabaron con la victoria egipcia que pone a esta selección en la punta de la tabla y con un pie y medio en los dieciseisavos del Mundial 2026.

Salto y festejo de Mohamed Salah, el líder de Egipto. Foto: EFE

Fuente: Brújula Digital|Premium

Egipto destrabó el Grupo G, que estaba lleno de empates, con una victoria sobre Nueva Zelanda (1-3), que le pone como líder y muy cerca de la clasificación a los dieciseisavos del Mundial 2026.

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El estadio de Vancouver, en Canadá, repleto en su totalidad y con mayoría de egipcios en las tribunas, fue el escenario para una remontada protagonizada por Mohamed Salah y compañía para lograr un triunfo valioso.

Egipto llegó a 4 puntos y casi se podría afirmar que ya tiene boleto a la siguiente fase mínimo como uno de los ocho mejores terceros, sin embargo, al mismo tiempo es firme candidato a ganar la zona si al menos empata en la última fecha con Irán.

Irán y Bélgica, que empataron más temprano, tienen a 2 unidades; mientras que Nueva Zelanda se quedó por ahora en el fondo con un punto.

La selección oceánica había comenzado fuerte y producto de ello, y de un cabezazo certero de Finn Surmann, abrió el score a los 15 minutos.

Los egipcios, con la pelota en sus pies la mayor parte del tiempo, tuvieron dificultades para empatar en la primera parte.

Las cosas cambiaron en la segunda. El seleccionado africano fue todavía más protagonista y de la mano de Salah fue teniendo mayor claridad.

El empate de Mostafá Ziko a los 58’ fue clave, porque por fin pudo derrumbar la zona defensiva de Nueva Zelanda.

Una muy buena jugada en el área, de precisos toques, y la mejor definición de Salah a los 67’ permitió la remontada. Los merecimientos que había hecho Egipto tenían premio.

Un score que todavía fue más amplio con la anotación de Trezeguet a los 82’, cuando la defensa neozelandesa había aflojado en la recta final del partido.

En el segundo minuto de adición estuvo a punto de llegar el cuarto, evitado por el golero Max Crocombe de Nueva Zelanda.

El viernes 26 de junio, Egipto vs. Irán y Nueva Zelanda vs. Bélgica definirán el Grupo G.