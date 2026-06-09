El amistoso Bolivia-Argelia se jugará a puertas cerradas y sin transmisión: ¿Cuáles son las razones?

La Verde afrontará este miércoles su segundo partido de esta ventana internacional frente a la selección que debutará en el Mundial frente a Argentina

Fuente: correodelsur.com

El partido amistoso entre las selecciones de Bolivia y Argelia se disputará este miércoles, a las 20:00 (hora boliviana), en Estados Unidos a puertas cerradas y sin transmisión televisiva.

Medios argelinos y DSports de Argentina informan que la Federación de Argelia dispuso la restricción, con la finalidad de evitar que se filtre información sobre el onceno titular de la selección africana.

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El partido cobró una especial atención de Argentina, debido a que Argelia es el primer rival de la Albiceleste, el martes 16 de junio, en el Mundial.

Para la Verde será el segundo amistoso en esta ventana internacional, luego de la derrota 0-4 ante Escocia, el passo sábado.