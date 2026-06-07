Federación de Choferes 1ro de Mayo declara cuarto intermedio a las protestas convocadas para el lunes

La decisión se asumió debido a que este lunes hay otros sectores que convocaron a protestas. La organización explicó que la determinación busca “preservar la independencia de nuestra lucha y evitar cualquier tipo de confusión o manipulación política”.

Fuente: Brújula Digital

La Federación Departamental de Choferes 1º de Mayo resolvió este domingo declarar un cuarto intermedio a las medidas de presión convocadas para este lunes en demanda de soluciones a la crisis de abastecimiento de combustible y otras exigencias.

La decisión fue asumida tras una reunión de la dirigencia de las distintas federaciones del sector, según un comunicado difundido por la organización.

“Hemos tomado conocimiento que para el mismo día de mañana otras organizaciones, gremios y sectores ajenos al transporte han programado marchas, actos y medidas de presión con fines y motivaciones políticas distintas a las nuestras”, señala el comunicado.

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La organización explicó que la determinación busca “preservar la independencia de nuestra lucha y evitar cualquier tipo de confusión o manipulación política”.

Pese a esta decisión, la federación aclaró en su comunicado que el paro movilizado e indefinido continúa vigente. Sin embargo, esa medida no se ha cumplido de manera plena, ya que el transporte público ha mantenido sus operaciones en la ciudad de La Paz, aunque con restricciones derivadas de la escasez de combustible.

La sede de gobierno concentra actualmente las marchas y protestas de sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La semana pasada, el secretario ejecutivo de la federación Edson Valdez afirmó que el sector agotó su espera para que el gobierno resuelva el desabastecimiento de carburantes, que atribuye a los bloqueos, y regularice las indemnizaciones por los daños causados por el uso de gasolina de baja calidad. Además, los transportistas demandan facilidades para el pago de créditos bancarios.

“A partir del lunes habrá constantes movilizaciones, todos los días. Es un paro movilizado”, dijo Valdez hace unos días.

“Hasta ahora no hace nada por darnos combustibles (…) y el tema de la canasta familiar se ha incrementado un 300 %”, agregó, para justificar la medida.

La Confederación de Choferes de Bolivia advirtió que si no se solucionaban los problemas con el combustible y el gobierno no intervenía los bloqueos el sector también se sumaría al pedido de renuncia.