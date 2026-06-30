Fiscalía archiva caso ‘pasajes de Noemí’ que involucraba a Evo Morales

En el documento no figura el nombre del exmandatario, pese a que informaron que él era uno de los denunciados.

Fuente: El Deber

La denuncia presentada por Marcelo Alcazar, quien dijo ser ex Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) contra 11 personas por la compra de pasajes para la menor Noemí M., vinculada al expresidente Evo Morales, fue rechazada por la Fiscalía por varios factores que explicó el fiscal, Helo Rocha Tellez, en su fundamentación.

“El suscrito fiscal de materia rechaza la denuncia formulada por Marcelo Alcazar Quiroz, contra Isabel Teresa Chirinos Alanoca, Luis Hernán Soliz Morales, Julio Cesar Salazar Antezana, Liborio Meneses Rodríguez, Carla Lorena Sandy Quinteros, María Teresa Chávez de Saavedra, Giovanna Felicidad Alcocer Chávez, Noemí Felipa Chavez Sandi, Marvin Alejandro Jimenez Muriel, Rodolfo Willy Castro Rada y Ronald Salvador Casso Casso, por la supuesta comisión del delito de trata de personas”, señala la resolución.

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En enero de este año, Alcazar denunció que estas personas compraron, entre 2011 y 2015 en 37 oportunidades pasajes para Noemí M. Según las investigaciones no se pudo avanzar por distintas razones, como la reglamentación para la reserva de pasajes para menores de edad, por tanto, dice la resolución, “los denunciados no recurrieron a engaños, intimidación, abuso de poder, uso de la fuerza u otra forma de coacción, amenazas o abuso de una situación de dependencia o vulnerabilidad de la presunta víctima”.

Tres de los denunciados desvirtuaron las acusaciones, María Chávez jamás trabajo en BoA; Noemí Chávez jamás trabajó en alguna empresa, siempre fue ama de casa; Liborio Meneses no es funcionario público, y tiene una hija de nombre Noemí Meneses, errores que fueron calificados como, “de fondo” por incurrir en homónimos.

De igual modo, en febrero, el denunciante dijo ser víctima de persecución y solicitó activar el protocolo de protección a testigos, a lo cual el fiscal accedió y convocó al peticionario “al presente, el impetrante no acudió, ni justificó su inasistencia para el fin señalado”, señala otra parte del documento.

Sin embargo, entre los denunciados no figura el nombre del expresidente, solo la de los supuestos exfuncionarios y la fiscalía decidió el rechazo de querella contra todos ellos; aunque el denunciante aún puede apelar la decisión.