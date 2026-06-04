La ABC reporta más de 70 puntos de bloqueo este jueves, Cochabamba y La Paz siguen siendo los más afectados

En este feriado de Corpus Christi las medidas de presión persisten y continúan afectando a rutas de cinco departamentos

[Foto: AFP] / Bloqueos en la ciudad de El Alto, La Paz

Fuente: UNITEL Este jueves, feriado por Corpus Christi, el país inicia la jornada con 74 puntos de bloqueo cuando se cumple el día 35 de conflictos sociales que mantienen varias carreteras cerradas y a algunas regiones cercadas. eju.tv



Según el mapa de Transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Cochabamba y La Paz son los departamentos más afectados, los cuales ambos registran 19 puntos de bloqueo en este 4 de junio.

De acuerdo a los datos, Potosí tiene 15 rutas cortadas, mientras que en Oruro hay 12, Chuquisaca presenta ocho puntos de bloqueo y en Santa Cruz solo hay una medida instalada en el ingreso al municipio de San Julián, ruta hacia el Beni.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Por su parte, la pasada jornada, tras la reunión convocada por el vicepresidente Edmand Lara, en la que estuvo el presidente Rodrigo Paz, se informó que el primer mandatario ya respondió al pliego petitorio presentado por la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari, un hecho que, según su lectura, refleja la voluntad del Gobierno de encauzar el conflicto mediante el diálogo.

“Ese petitorio, por lo que nos ha informado el ministro (José Luis) Lupo y el presidente, se les ha contestado”, expresó Lara en conferencia de prensa luego del encuentro en el que también estuvieron presente los presidentes de la Cámara de Diputados, Roberto Castro y del Senado, Diego Ávila.

Asimismo, se dijo que entre los pedidos del sector campesino está la liberación de personas detenidas, entre otros puntos, en un contexto en el que persisten los bloqueos y las consecuencias de estas medidas.

En ese mismo panorama, el presidente Paz también informó sobre el envió a la Asamblea Legislativa de un proyecto de Ley de estados de excepción, por lo que los senadores Tomasa Yarhui y José Manuel Ormachea señalaron que en la sesión convocada para este jueves está previsto abordar la iniciativa anunciada por el Gobierno.

Fuente: UNITEL