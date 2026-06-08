La Alcaldía de El Alto desmiente traslado de residuos a municipios vecinos

Luego de las publicaciones difundidas en redes sociales sobre el presunto depósito de residuos sólidos en municipios vecinos, la Alcaldía de El Alto desmintió tal situación y afirmó que activó un depósito temporal debido a los bloqueos.

El secretario Municipal de Gestión Institucional, Henry Alcón, reiteró este lunes que el depósito temporal de residuos se realiza en espacios pertenecientes a la jurisdicción de El Alto.

De Acuerdo con Alcón, algunas publicaciones señalaban que la basura era depositada en Laja o Viacha. Sin embargo, precisó que el punto de acopio se encuentra en el Distrito 12, urbanización Chijini Chico Los Pinos, territorio correspondiente a la urbe alteña.

El funcionario explicó que esta medida forma parte de un plan de contingencia activado. El propósito es evitar la acumulación de residuos en las calles mientras persistan los conflictos sociales y el cierre de vías.

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Remarcó que el trabajo se desarrolla de manera coordinada con dirigentes vecinales, control social y representantes de medio ambiente del Distrito 12. Todos ellos consensuaron el uso temporal del espacio municipal para el depósito de residuos.

“No estamos avasallando ninguna jurisdicción. La basura está siendo depositada dentro del territorio de la ciudad de El Alto”, afirmó la autoridad.

Informó que se prevé retirar entre 15 y 20 volquetas de basura acumulada apenas existan condiciones para el traslado al botadero municipal. Y, asimismo, se normalice el abastecimiento de combustible, actualmente afectado por la coyuntura nacional.

Finalmente, lamentó que vecinos de municipios colindantes hayan generado conflictos y amenazas contra dirigentes alteños que participan en la coordinación del plan de contingencia, pese a que las acciones se realizan dentro de la jurisdicción municipal y con autorización de las autoridades correspondientes.