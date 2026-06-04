La plaza 14 de Septiembre se convierte en un mercado de emergencia: Productores rematan carne, huevo y leche tras 12 horas de filas continuas

Cochabamba. Con el aval de la Intendencia y en la víspera del feriado, las familias cochabambinas abarrotan la plaza principal para abastecerse directamente de los productores a precios accesibles.

Fuente: Red Uno

Milen Saavedra

En una jornada inédita que refleja la gravedad del desabastecimiento en los centros de abasto tradicionales, la plaza principal 14 de Septiembre se transformó este miércoles en el epicentro del comercio de emergencia de la ciudad. Centenas de ciudadanos formaron extensas filas que bordearon el corazón de Cochabamba durante casi 12 horas seguidas, con el único objetivo de adquirir carne de res, pollo, huevo y leche directamente de las manos de los productores locales.

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La iniciativa, surgida ante las severas dificultades que tienen los sectores productivos para trasladar sus mercancías por las rutas habituales, contó con la autorización de la Intendencia Municipal y del Viceministerio de Defensa del Consumidor, instituciones que realizaron inspecciones constantes para garantizar el peso justo y la inocuidad de los alimentos.

Alta demanda de carne de res para el feriado

La gran novedad de la jornada fue la venta de carne de res al gancho y en cortes seleccionados, una opción altamente demandada por las amas de casa de cara al feriado, fecha en la que tradicionalmente se acostumbra preparar platillos especiales en familia. La comercialización comenzó a tempranas horas de la mañana y se prolongó de forma ininterrumpida hasta la noche.

«Estamos vendiendo tira, molida especial y molida normal. Estamos dando la molida normal a 46 bolivianos, la molida especial a 66 bolivianos y la tira a 47 bolivianos el kilo. Más de un kilo incluso tiene cada bolsita, no es tal cual el peso. Se están entregando dos unidades por persona para hacer alcanzar a la población, y si sobra, se les da un poco más», detalló una de las vendedoras apostadas en el lugar, quien estimó cerrar la atención al promediar las 22:00 horas tras agotar todo su stock.

Los compradores que aguardaban pacientemente en las filas destacaron el alivio económico que representa esta feria, especialmente frente a los precios elevados que registran los mercados zonales. «Los precios están bien, accesibles nomás», comentó un ciudadano mientras aseguraba su ración de carne. Los comercializadores enfatizaron de manera rotunda que esta venta se realizó de forma exclusiva por este miércoles y no se replicará el día de mañana.

Huevos y lácteos toman las esquinas de la plaza

El despliegue de los productores independientes abarcó diferentes puntos estratégicos de la plaza de armas. Mientras en un sector la fila para la carne parecía no tener fin, en otra de las aceras se habilitó de forma paralela la venta de carne de pollo y maples de huevo, cuyos costos fluctuaron entre los 18, 20 y 22 bolivianos, variando únicamente según el tamaño del producto.

Asimismo, en la esquina noroeste de la plaza se consolidó la venta masiva de leche líquida y fluida, permitiendo a los lecheros independientes mitigar las millonarias pérdidas ocasionadas por el corte de rutas hacia las plantas industrializadoras.

Aunque las vías alternas utilizadas por los productores no dan abasto para normalizar el envío de alimentos hacia el resto del país, esta venta directa ha permitido que la producción regional no se eche a perder en los galpones y depósitos. A través de este mecanismo, la población cochabambina encontró un respiro directo al bolsillo, apoyando al aparato productivo local en un momento de severa asfixia comercial.