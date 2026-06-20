Lara llega al hemiciclo de la ALP y se aguarda quórum para instalar sesión que analizará decreto de Estado de excepción

Lara llega al hemiciclo de la ALP y se aguarda quórum para instalar sesión que analizará decreto de Estado de excepciónCategorías Política, VideosEtiquetas 20/06/2026 La sesión fue convocada para las 23:00 y se aguarda la llegada de Senadores y Diputados [Foto: Ronald Catari- UNITEL] / La sesión fue convocada para las 23:00; sin embargo, se instaló con retraso Fuente: Unitel Ronald Catari eju.tv El vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) Edmand Lara, llegó al hemiciclo poco después de las 23:00 para la sesión en la que diputados y senadores se deben pronunciar sobre el Decreto Supremo 5636 de Estado de Excepción. Alrededor de 20 minutos después aún se esperaba el quórum para la instalación. Esta sesión fue convocada de manera presencial y alrededor de las 23:00 se comenzó a llamar lista para definir si se tenía el quórum requerido para la instalación. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas