Lara llega al hemiciclo de la ALP y se aguarda quórum para instalar sesión que analizará decreto de Estado de excepción

Fuente: Unitel

Ronald Catari

El vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) Edmand Lara, llegó al hemiciclo poco después de las 23:00 para la sesión en la que diputados y senadores se deben pronunciar sobre el Decreto Supremo 5636 de Estado de Excepción. Alrededor de 20 minutos después aún se esperaba el quórum para la instalación.

Esta sesión fue convocada de manera presencial y alrededor de las 23:00 se comenzó a llamar lista para definir si se tenía el quórum requerido para la instalación.

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