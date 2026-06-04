Liberan a los cuatro acusados del doble asesinato en San Matías

La defensa indicó que logró demostrar que los ciudadanos boliviano-brasileños se encontraban a dos horas y media del lugar del violento atentado.

Fuente: Red Uno

Ximena Rodriguez

El Palacio de Justicia en Santa Cruz, fue el escenario donde concluyó la audiencia que determinó la liberación de las cuatro personas procesadas por el delito de asesinato en el último hecho de sangre registrado en el municipio de San Matías. Tras agotarse los recursos ordinarios, una acción de libertad demostró que los sospechosos no estaban vinculados al caso.

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Argumentos de la defensa

“Vía acción de libertad se dispuso la libertad de cuatro personas injustamente vinculadas al hecho. Se ha pretendido vincular a personas inocentes”, afirmó el abogado de los liberados al explicar que los ciudadanos brasileños-bolivianos se encontraban realizando actividades ordinarias en Brasil, a dos horas y media del lugar de los hechos. El jurista criticó las actuaciones procesales señalando que «en delitos graves de connotación ante mala calidad de pruebas se vincula arbitrariamente a personas en su entorno, este no es el caso de mis clientes. Afectan el derecho a la libertad de las personas”.

Tragedia en el Día de las Madres

El caso que originó esta investigación penal se remonta al violento ataque perpetrado por encapuchados armados en el barrio Cristo Rey de San Matías, el cual interrumpió trágicamente los festejos del Día de las Madres y dejó un saldo de dos víctimas fatales. Mientras la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y equipos de inteligencia se movilizaron de urgencia en la zona fronteriza, se reportó que uno de los fallecidos pereció en el lugar y el segundo rumbo a un hospital en Cáceres, Brasil.

A raíz de la ráfaga de impactos de bala en la vivienda, el Ministerio Público manejaba las primeras líneas de investigación orientadas a esclarecer los móviles del doble crimen. Debido a las características del ataque de presunto sicariato, las autoridades judiciales no descartaron que el hecho esté directamente vinculado al narcotráfico u otras actividades ilícitas en la región.