Mbappé convirtió dos goles en la victoria ante Irak, llegó a los 16 tantos y acecha a Messi como el máximo artillero de los Mundiales

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En su partido 100 con la camiseta de Francia, el delantero del Real Madrid fue la figura del triunfo que le dio la clasificación a la siguiente ronda al equipo de Deschamps

Fuente: Infobae