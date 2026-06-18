México vence con lo justo a Corea del Sur y es el primer clasificado a la próxima ronda

La Selección Mexicana avanza en la Copa del Mundo 2026 de la FIFA con el paso perfecto. Gracias al gol de Luis Romo y una increíble atajada de Raúl Rangel, el tricolor logró vencer 1-0 a Corea del Sur en la cancha del Estadio Guadalajara.
Con esta victoria, México llegó a 6 puntos y con ello se coloca en lo más alto de su sector, mismo en el que el cuadro asiático es segundo con 3 puntos; más abajo aparecen Chequia y Sudáfrica con una unidad, cada uno.
Justo el día que se cumplen 10 años de aquel 7-0 de Chile a México en la Copa América 2016, los mexicanos dejaron atrás una mala racha siendo anfitriones en una Copa del Mundo y en la Perla Tapatía sumaron su primer triunfo fuera del antes conocido como Estadio Azteca, pues hay recuerdos negativos como sucedió en Toluca en los Cuartos de Final de México 70 y en Monterrey en la misma fase pero en México 86.
Sobre la cancha del Estadio Guadalajara el equipo azteca fue mucho menos brillante que en el debut ante Sudáfrica, pero supo romper el cerrojo asiático en la segunda mitad, gracias a un error del portero Kim Seung-gyu, quien midió mal una pelota y le costó caro a Corea del Sur.
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México tuvo sin duda las jugadas más claras para marcar desde que llegó el silbatazo inicial de uruguayo Gustavo Tejera, arrancando con un par de disparos lejanos para probar a Kim Seung-gyu.
Roberto Alvarado fue el primero y al minuto 6 le pegó un zapatazo que sin problemas se quedó el guardameta coreano, posteriormente le siguió Brian Gutiérrez al 7’ desde más lejos, pero con el mismo resultado.
Los coreanos intentaron reaccionar y al 15’, Heung-min Son hizo su aparición en el área mexicana y levantó el balón para que Edson Álvarez lo sacara en la línea, todo esto quedó invalidado por el fuera de lugar previo de la figura asiática.
Lo mejor del primer tiempo llegó al 19’ cuando Roberto Alvarado por el lado derecho metió un centro al área que encontró la cabeza de Julián Quiñones, aunque para su mala suerte apareció el guardameta asiático para apagar el grito de gol en Guadalajara.
Los minutos de la primera parte siguieron y no hubo mucho para contar, hasta que en el complemento, Gutiérrez le metió un balón a Jesús Gallardo que disparó por un lado de la portería coreana.
Fue hasta el 50’ cuando cayó el 1-0 para México. Fue un centro al área para Raúl Jiménez que parecía sin problemas, pero Kim Seung-gyu solito se la complicó y cayó sobre su compañero Kim Min-jae, soltó la redonda y apareció Luis Romo para mandarla a guardar y estallar el júbilo en el estadio Guadalajara.
El gol apagó de a poco a los coreanos y el técnico Hong Myung-bo le fue moviendo sin lograr el empate.
Aguirre le movió a su equipo y refrescó el medio campo enviando a elementos como Obed Vargas, y Orbelin Pineda para lograr una mayor posesión en la parte final.
Todavía México tuvo el segundo al 74’ en los pies de Raúl Jiménez, que le pegó directo a portería y el portero de Corea del Sur le atajó de buena forma.
Al 85′, Obed Vargas soltó un riflazo que llevaba mucho peligro y apareció la mano salvadora del portero coreano para evitar el segundo gol mexicano.
Antes del silbatazo final los mexicanos se sacaron un susto con el remate dentro del área de Cho Gue-sung al 88′ que atajó Raúl Rangel en dos tiempos para mantener su portería invicta.
Pasaron los minutos y Corea del Sur no generó mayor peligro en la portería de Raúl Rangel y llegó el segundo triunfo para México, que sumando un punto ante Chequia en el tercer partido de la fase de grupos, logrará quedarse con el primer lugar del Grupo A.