México vence con lo justo a Corea del Sur y es el primer clasificado a la próxima ronda

La Selección Mexicana avanza en la Copa del Mundo 2026 de la FIFA con el paso perfecto. Gracias al gol de Luis Romo y una increíble atajada de Raúl Rangel, el tricolor logró vencer 1-0 a Corea del Sur en la cancha del Estadio Guadalajara.

Con esta victoria, México llegó a 6 puntos y con ello se coloca en lo más alto de su sector, mismo en el que el cuadro asiático es segundo con 3 puntos; más abajo aparecen Chequia y Sudáfrica con una unidad, cada uno.

Justo el día que se cumplen 10 años de aquel 7-0 de Chile a México en la Copa América 2016, los mexicanos dejaron atrás una mala racha siendo anfitriones en una Copa del Mundo y en la Perla Tapatía sumaron su primer triunfo fuera del antes conocido como Estadio Azteca, pues hay recuerdos negativos como sucedió en Toluca en los Cuartos de Final de México 70 y en Monterrey en la misma fase pero en México 86.

Sobre la cancha del Estadio Guadalajara el equipo azteca fue mucho menos brillante que en el debut ante Sudáfrica, pero supo romper el cerrojo asiático en la segunda mitad, gracias a un error del portero Kim Seung-gyu, quien midió mal una pelota y le costó caro a Corea del Sur.

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México tuvo sin duda las jugadas más claras para marcar desde que llegó el silbatazo inicial de uruguayo Gustavo Tejera, arrancando con un par de disparos lejanos para probar a Kim Seung-gyu.

Roberto Alvarado fue el primero y al minuto 6 le pegó un zapatazo que sin problemas se quedó el guardameta coreano, posteriormente le siguió Brian Gutiérrez al 7’ desde más lejos, pero con el mismo resultado.