Movilizaciones, bloqueos y cierre de vías: lo que debes saber si circulas por La Paz hoy

El reporte actualizado de este sábado advierte movilizaciones impulsadas por la COB y la Federación Túpac Katari. Recomiendan utilizar rutas alternas y evitar el sector de Plaza Murillo.

Personas se manifiestan para pedir la renuncia del Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en La Paz (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas

Fuente: Red UNO

El Comando Departamental de la Policía de La Paz emitió un comunicado de tránsito para este sábado 13 de junio, informando sobre movilizaciones y posibles cortes de vías en distintos puntos de la sede de gobierno.

Según el reporte actualizado a las 06:00, la Central Obrera Boliviana (COB) tiene previstas actividades en varios puntos de bloqueo de la ciudad, donde sus afiliados realizarán una evaluación y coordinación de medidas de presión.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Por otro lado, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari anunció acciones en carreteras y puntos estratégicos, además de una evaluación de los bloqueos y otras medidas relacionadas con sus movilizaciones.

Comando Departamental Policía de La Paz.

Plaza Murillo permanecerá sin acceso

La Policía informó que Plaza Murillo permanecerá sin acceso y con cierre de vías en sus alrededores, por lo que recomendó a conductores y peatones tomar previsiones para evitar contratiempos.

Asimismo, las autoridades sugirieron utilizar rutas alternas debido a las posibles afectaciones al tránsito vehicular durante la jornada.

Recomiendan evitar retrasos

El Comando Departamental señaló que las movilizaciones podrían generar congestionamientos y restricciones temporales en distintos sectores de la ciudad, por lo que pidió a la población mantenerse informada sobre el estado de las vías.

Las autoridades también recordaron la importancia de respetar las indicaciones del personal de Tránsito para garantizar la seguridad y la circulación en los puntos afectados por las medidas de presión.

Fuente: Red UNO