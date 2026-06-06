“Nos vamos a ver en las calles”: Tras cabildo en El Alto, dirigente dice que no hay miedo al Estado de excepción

“No hay miedo a la ley de Estado excepción. No hay miedo a que salgan los policías o los militares que salgan, nos vamos a ver en las calles”, sostuvo Mamani al término del cabildo. “ Señor presidente, absténgase a sacar a los militares, absténgase a sacar a los policías”, subrayó.

Tras el encuentro, el ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Agrarias del Radio Urbano y Suburbano (Fesucarusu), Samuel Mamani, señaló que los sectores movilizados no temen un posible despliegue policial o militar, ratificó el pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz y le pidió abstenerse de sacar efectivos a las calles para contener las protestas.

“Nos vamos a ver en las calles”. Con esa advertencia, dirigentes y organizaciones sociales reunidos en un cabildo en el Distrito 7 de El Alto dejaron en claro que no están dispuestos a retroceder en sus medidas de presión ni ante una eventual declaratoria de Estado de excepción.

La Cámara de Diputados convocó a sesión para este sábado a las 14:00, poniendo en agenda el tratamiento el proyecto de ley que fue aprobado el jueves en el Senado, en un contexto en el que ya suman 36 días de protestas y bloqueos que frenan el abastecimiento y los servicios esenciales en diferentes regiones de occidente.

Según el dirigente, la principal determinación del cabildo fue exigir la renuncia presidencial y demandar la liberación de personas detenidas durante los conflictos registrados en el departamento de La Paz y en las provincias.

El dirigente advirtió que el plazo para una salida política ya se agotó y recordó que anteriormente se había planteado una etapa de diálogo, pero sostuvo que, tras más de un mes de conflicto, la postura de las organizaciones cambió.

“Aquí ya no hay diálogo, aquí sí o sí la renuncia del presidente”, declaró Mamani, al convocar también a los 14 distritos de El Alto y a las 20 provincias del departamento a sumarse a las medidas de presión.