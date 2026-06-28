Nueva política cambiaria: Cámara inmobiliaria garantiza seguridad jurídica y buena fe

Ante la implementación del nuevo régimen de Tipo de Cambio Oficial, la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios (CBDI) garantizó su compromiso para preservar la seguridad jurídica y buena fe contractual en ese sector.

Mediante un comunicado, la entidad manifestó su pleno respeto al marco normativo vigente y ratificó el compromiso de sus empresas asociadas con el cumplimiento de la ley, “actuando bajo los principios de seguridad jurídica, buena fe contractual, transparencia y responsabilidad empresarial”.

Asimismo, explicó que esta adecuación del marco regulatorio responde a una nueva realidad económica y cambiaria que requiere un proceso de adaptación responsable.

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En ese contexto, “la CBDI recuerda que los contratos deben regirse por el ordenamiento jurídico boliviano y por las condiciones libremente pactadas entre las partes. Por ello, la aplicación del nuevo tipo de cambio oficial deberá analizarse considerando la normativa vigente, lo expresamente acordado en el contrato y los principios de buena fe, equilibrio contractual y cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes”.

El comunicado exhorta, además, a sus asociados para implementar este proceso con responsabilidad, transparencia y estricto apego a la ley.

Y llamó a las partes a privilegiar el diálogo, “la información clara y la búsqueda de acuerdos que permitan atender las particularidades de cada relación contractual, preservando la confianza y la continuidad de las operaciones”.

Transparencia

“Somos conscientes de que esta transición genera desafíos. Por ello, hacemos un llamado a afrontar esta nueva etapa con responsabilidad compartida, privilegiando soluciones que otorguen certeza jurídica, protejan la inversión y contribuyan a la estabilidad del mercado”, dice la nota.

La entidad remarcó que continuará realizando seguimiento técnico a la implementación del nuevo régimen cambiario y a las disposiciones que emitan el Ministerio de Economía, el Banco Central de Bolivia y las autoridades competentes, para brindar orientación institucional.

“Ratificamos nuestro compromiso con la seguridad jurídica, la transparencia del mercado, la inversión privada responsable y el desarrollo del sector inmobiliario, contribuyendo a fortalecer la confianza, el empleo y el crecimiento económico del país”, remarcó en el reporte.

Desde este lunes, en el país rige el tipo de cambio flexible y diariamente el Banco Central de Bolivia (BCB) publicará el valor del dólar en base a un promedio de las operaciones cambiarias de compra realizadas por las entidades financieras.