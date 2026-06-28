Nueva política cambiaria: Cámara inmobiliaria garantiza seguridad jurídica y buena fe

Mediante un comunicado, la entidad recordó que los contratos deben regirse por el ordenamiento jurídico boliviano y por las condiciones libremente pactadas entre las partes.
Ante la implementación del nuevo régimen de Tipo de Cambio Oficial, la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios (CBDI) garantizó su compromiso para preservar la seguridad jurídica y buena fe contractual en ese sector.
Mediante un comunicado, la entidad manifestó su pleno respeto al marco normativo vigente y ratificó el compromiso de sus empresas asociadas con el cumplimiento de la ley, “actuando bajo los principios de seguridad jurídica, buena fe contractual, transparencia y responsabilidad empresarial”.
Asimismo, explicó que esta adecuación del marco regulatorio responde a una nueva realidad económica y cambiaria que requiere un proceso de adaptación responsable.
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En ese contexto, “la CBDI recuerda que los contratos deben regirse por el ordenamiento jurídico boliviano y por las condiciones libremente pactadas entre las partes. Por ello, la aplicación del nuevo tipo de cambio oficial deberá analizarse considerando la normativa vigente, lo expresamente acordado en el contrato y los principios de buena fe, equilibrio contractual y cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes”.
El comunicado exhorta, además, a sus asociados para implementar este proceso con responsabilidad, transparencia y estricto apego a la ley.
Y llamó a las partes a privilegiar el diálogo, “la información clara y la búsqueda de acuerdos que permitan atender las particularidades de cada relación contractual, preservando la confianza y la continuidad de las operaciones”.
Transparencia
“Somos conscientes de que esta transición genera desafíos. Por ello, hacemos un llamado a afrontar esta nueva etapa con responsabilidad compartida, privilegiando soluciones que otorguen certeza jurídica, protejan la inversión y contribuyan a la estabilidad del mercado”, dice la nota.
La entidad remarcó que continuará realizando seguimiento técnico a la implementación del nuevo régimen cambiario y a las disposiciones que emitan el Ministerio de Economía, el Banco Central de Bolivia y las autoridades competentes, para brindar orientación institucional.
“Ratificamos nuestro compromiso con la seguridad jurídica, la transparencia del mercado, la inversión privada responsable y el desarrollo del sector inmobiliario, contribuyendo a fortalecer la confianza, el empleo y el crecimiento económico del país”, remarcó en el reporte.
Desde este lunes, en el país rige el tipo de cambio flexible y diariamente el Banco Central de Bolivia (BCB) publicará el valor del dólar en base a un promedio de las operaciones cambiarias de compra realizadas por las entidades financieras.