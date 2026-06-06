Perú emite alerta epidemiológica por «alto riesgo de diseminación» de sarampión en el país

El Minsa recordó que Perú albergará actividades de gran convocatoria, como la segunda vuelta presidencial de este domingo y fiestas regionales en el Cusco y la Amazonia, «lo que incrementa el riesgo de dispersión del sarampión por la alta movilidad de personas».

Fuente: El Deber – EFE

Las autoridades sanitarias de Perú emitieron una alerta epidemiológica ante la transmisión comunitaria y el «alto riesgo de diseminación» del sarampión en el país, informó este sábado el Ministerio de Salud (Minsa).

La cartera sanitaria señaló que la alerta fue lanzada para intensificar acciones de prevención, vigilancia y control, con prioridad en la vacunación, así como la identificación y respuesta oportuna ante casos sospechosos y confirmados de la enfermedad.

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En ese sentido, la medida permite «alertar y fortalecer» las acciones en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Ipress) públicas, privadas y mixtas «ante la transmisión comunitaria y el alto riesgo de diseminación de sarampión» en el país andino, subraya el ministerio.

El Minsa recordó que Perú albergará actividades de gran convocatoria, como la segunda vuelta presidencial de este domingo y fiestas regionales en el Cusco y la Amazonia, «lo que incrementa el riesgo de dispersión del sarampión por la alta movilidad de personas».

El ministerio indicó, además, que ante el inicio del Mundial de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá, existe el riesgo de importación de casos, por lo que recomendó a los peruanos vacunarse contra el sarampión al menos dos semanas antes de viajar hacia las sedes mundialistas.

La cartera cuenta con un plan de acción para afrontar el brote de sarampión que se ha confirmado en el departamento sureño de Puno, fronterizo con Bolivia, y por el riesgo elevado de propagación en Lima y Callao, y en los departamentos de Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios y Apurímac.

Además, el Minsa informó que hasta la semana epidemiológica 22 de este año, que terminó el 4 de junio, se notificaron 501 casos confirmados de sarampión, distribuidos en 41 distritos de ocho regiones del país.

Esos casos se han detectado en Puno, que concentra el 96,59 % de ellos, Arequipa, Lambayeque, Cusco, Moquegua, Madre de Dios, Tacna y Lima.