Polémica con las fotos vikingas de Haaland y Noruega: «Son neonazis, fascistas y excluyentes»

Polémica con las fotos vikingas de Haaland y Noruega: «Son neonazis, fascistas y excluyentes» @erling

Erling Haaland y sus compañeros de la selección de Noruega están en el punto de mira por su llamativa sesión de fotos con temática vikinga para el Mundial.

Hay temas mucho más importantes y complejos. No puedo permitirme perder el tiempo en esto

Stale Solbakken

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Algunas sectores críticos califican la sesión de fotos realizada en una playa como «chovinista», de utilizar imaginería neonazi y de blanquear las incursiones, colonizaciones, saqueos y violaciones a gran escala que los vikingos cometieron durante su época de dominio.

Las estrellas de la selección de Noruega posan como vikingos para el Mundial: «Norway is coming»

Divisón en la sociedad de Noruega por la foto vikinga de su selección: «Recuerdan a las de los neonazis hace 10 años»

La foto vikinga de la selección de Noruega ha dividido a la opinión pública.

El periodista Markus Slettholm publicó en el diario ‘Morgenbladet’ que esa imágenes vikingas son «chovinistas y excluyentes»

«Recuerdan a las preocupaciones de los neonazis hace 10 años», dijo en una entrevista en ‘NRK’.

Por su parte la investigadora Jane Haug Skjoldl denunció en ‘Klassekampen’ que las equipaciones de Noruega para el Mundial podrían considerarse «hipermasculinas y de extrema derecha».

Las camisetas tienen inscripciones rúnicas en la espalda, y Skjoldli afirmó que algunos elementos son «desafortunados y típicos del lenguaje simbólico neonazi y fascista».

La polémica de la foto vikinga ha llegado a la concentración de la selección de Noruega

Esta polémica ha llegado al seno de la selección de Noruega.

«Hay temas mucho más importantes y complejos. No puedo permitirme perder el tiempo en esto», dijo el seleccionador Stale Solbakken al ser preguntado por la controversia social.

Las fotos vikingas del equipo sosteniendo escudos, arcos, flechas y hachas, con barcos largos de fondo, fueron idea de la Federación Noruega de Fútbol.