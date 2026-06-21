Policía aprehende a tres personas por acopio de casi 20.000 litros de diésel en Santa Cruz

El operativo policial se realizó en un inmueble en el Plan Tres Mil, tras la denuncia realizada por vecinos. La Policía señala que los aprehendidos señalaron que el combustible iba a ser destinado a trabajos de agricultura.

Contenedores de diésel. Foto: RRSS

Fuente: Unitel

Ocurrió en la en el barrio El Recreo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. A raíz de la denuncia de los vecinos sobre el almacenamiento irregular de combustible, la Policía realizó la verificación del inmueble y la aprehensión de tres personas.

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“A denuncia de los vecinos nos constituimos al barrio El Recreo para hacer la verificación de un posible almacenamiento de combustible, el cual estaba siendo distribuido a una cisterna, tenían acopio de diésel en una cantidad aproximada de 19.500 litros”, informó Miguel Ángel Burgoa, jefe policial de la EPI 3 del Plan Tres Mil.

Las personas aprehendidas son el supuesto propietario del combustible, el conductor del vehículo y la dueña de casa donde se estaba acopiando la sustancia controlada, además de otras cuatro personas arrestadas.

Según el jefe policial, este combustible estaba presuntamente destinado para realizar trabajos de agricultura.

Se espera que en las próximas horas los aprehendidos sean llevados ante un juez cautelar para que defina su situación jurídica.