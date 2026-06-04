Potosí: En Llallagua vecinos marchan en protesta por los bloqueos

La población expresó su molestia por los perjuicios a causa de los bloqueos. ABI

Fuente: https://elpotosi.net

Vecinos del distrito minero Siglo XX, del municipio de Llallagua, en el departamento de Potosí, marcharon por las calles exigiendo el levantamiento de los bloqueos instalados en la región, al considerar que generan perjuicios económicos y afectan el abastecimiento de productos de la canasta familiar.

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“¡Basta de bloqueos, basta de bloqueos! La gente tiene hambre”, fue la consigna de los movilizados, que recorrieron las calles portando cacerolas vacías hasta llegar a la Plaza del Minero.

En el lugar se realizó un ampliado en el que se expusieron distintas posiciones. Los vecinos abuchearon a quienes intentaron defender las medidas de presión y respaldaron una salida al conflicto mediante el diálogo, según un reporte de Radio Pío XII.

Además, exigieron al Gobierno nacional garantizar el suministro de alimentos, combustibles, medicamentos y otros insumos para la región.

También pidieron a los movilizados de la Central Obrera Boliviana (COB) y de otras organizaciones sociales deponer actitudes intransigentes que, según señalaron, atentan contra la integridad de las personas y el libre tránsito.

Los vecinos se declararon en emergencia y coincidieron en que los conflictos deben resolverse respetando las normas, la democracia y la paz social.

“Caso contrario, tomaremos las medidas de presión que las bases nos aconsejen”, advirtió uno de los dirigentes vecinales.