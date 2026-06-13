Presidente Paz dice que más de 20 bloqueos se levantaron y lo atribuye al diálogo

Hasta las nueve de la noche de este sábado, cinco departamentos permanecen bloqueados por las protestas convocadas por la COB y campesinos.

eju.tv / Fuente: Unitel

Al registrarse una menor cantidad de puntos de bloqueo en carreteras de Bolivia según un reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el presidente Rodrigo Paz dijo que eso se debe al diálogo. Cinco departamentos persisten con carreteras cortadas.

«En las últimas 24 horas, más de 20 puntos de bloqueo fueron levantados en diferentes zonas del país, gracias a la voluntad de dialogar y encontrar caminos comunes hacia el nuevo orden, dejando atrás la confrontación y la conspiración», publicó Paz en su cuenta de la red social X.

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El viernes por la mañana se registraron al menos 86 puntos de bloqueo y este sábado a las cuatro de la tarde la cifra descendió a 68. Desde Chuquisaca se reportó que sectores movilizados decidieron suspender sus medidas de presión tras conversar con el gobernador de este departamento.

Por otra parte, esta misma jornada se pudo evidenciar que en las calles y avenidas de Senkata no había bloqueadores, aunque las vías tenían piedras y escombros que impedían el normal tráfico de los vehículos.

Paz también escribió que, en estos siete días ingresaron más de 34 millones de litros de combustible a La Paz y El Alto. «Una señal alentadora que está permitiendo aliviar el abastecimiento. Nuestra prioridad es seguir eliminando las filas y devolver tranquilidad a miles de familias», escribió el mandatario.

Si bien disminuyó la cantidad de bloqueos, cinco departamentos tienen carreteras bloqueadas. Cochabamba tiene 28 vías con el tráfico interrumpido.

En La Paz los bloqueos disminuyeron; sin embargo, aún existen 18 puntos que impiden el tráfico normal de los vehículos.

En Potosí se registran 11 bloqueos, en Oruro siete y en Santa Cruz tres.