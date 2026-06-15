Pronóstico del clima en Bolivia: Estas serán las temperaturas para este lunes 15 de junio

Antes de iniciar su día, revise los pronósticos. Las temperaturas descenderán hasta los -6°C en algunas regiones, mientras que el oriente tendrá cielos nubosos y lluvias.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este lunes 15 de junio cielos nubosos en algunas regiones del país, sin probabilidad de lluvias.
Occidente
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En el Occidente del país se presentará una jornada con cielos poco nubosos y temperaturas bajas alcanzando los -6°C.
La Paz tendrá cielos poco nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas que estarán entre 4°C y 22°C.
El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno con una mínima de -5°C y máxima de 16°C.
Oruro tendrá cielos poco nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre -3°C y 17°C.
Potosí presentará cielos poco nubosos y temperaturas que oscilarán entre -6°C y 18°C sin probabilidad de lluvias.
Valles
La región de los Valles presentará una jornada poco nubosa y temperaturas que poco a poco descienden; no se reporta probabilidad de lluvias.
Cochabamba tendrá cielos poco nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 8°C y 30°C.
Sucre tendrá un cielo poco nuboso, alcanzando valores entre 4°C y 22°C.
Tarija tendrá cielos nubosos y temperaturas que irán de los 2°C a los 28°C.
Oriente
En el Oriente boliviano, se prevé una jornada con lluvias en bastantes regiones, con una sensación térmica que vuelve a subir poco a poco.
Santa Cruz tendrá cielos nubosos y temperaturas entre 16°C y 19°C.
Trinidad prevé una jornada con lluvias y una mínima de 19°C con una máxima de 28°C y probabilidad de lluvias.
Cobija tendrá cielos nubosos durante la jornada, con temperaturas entre 21°C y 31°C.
Tome previsiones: ¿Hasta cuándo se quedan las lluvias y las bajas temperaturas en Santa Cruz?