Pronóstico del clima en Bolivia: Estas serán las temperaturas para este lunes 15 de junio

Fuente: Red Uno Greyss Nery Pinaya Acarapi eju.tv





El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este lunes 15 de junio cielos nubosos en algunas regiones del país, sin probabilidad de lluvias.

Occidente

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En el Occidente del país se presentará una jornada con cielos poco nubosos y temperaturas bajas alcanzando los -6°C.

La Paz tendrá cielos poco nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas que estarán entre 4°C y 22°C.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno con una mínima de -5°C y máxima de 16°C.

Oruro tendrá cielos poco nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre -3°C y 17°C.

Potosí presentará cielos poco nubosos y temperaturas que oscilarán entre -6°C y 18°C sin probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada poco nubosa y temperaturas que poco a poco descienden; no se reporta probabilidad de lluvias.

Cochabamba tendrá cielos poco nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 8°C y 30°C.

Sucre tendrá un cielo poco nuboso, alcanzando valores entre 4°C y 22°C.

Tarija tendrá cielos nubosos y temperaturas que irán de los 2°C a los 28°C.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada con lluvias en bastantes regiones, con una sensación térmica que vuelve a subir poco a poco.

Santa Cruz tendrá cielos nubosos y temperaturas entre 16°C y 19°C.

Trinidad prevé una jornada con lluvias y una mínima de 19°C con una máxima de 28°C y probabilidad de lluvias.

Cobija tendrá cielos nubosos durante la jornada, con temperaturas entre 21°C y 31°C.