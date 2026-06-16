PumaKatari y ChikiTiti reanudan operaciones con servicio limitado

Los conflictos registrados en la sede de gobierno, los bloqueos, las marchas de protesta y la escasez de diésel obligaron a La Paz BUS a suspender temporalmente las operaciones de los buses municipales.

Fuente: ABI

El Sistema de Transporte Municipal La Paz BUS anunció que, desde este martes, los buses PumaKatari y ChikiTiti reanudarán el servicio a la población, aunque de manera limitada debido a la provisión irregular de combustible.

“En momentos en los que movilizarse por la ciudad se ha vuelto más difícil para muchas familias paceñas, el Puma y el Chiki vuelven a las calles para acompañar a la población y brindar una alternativa de transporte segura, ordenada y cercana a la gente”, señala una publicación de la empresa en redes sociales.

Los conflictos registrados en la sede de gobierno, los bloqueos, las marchas de protesta y la escasez de diésel obligaron a La Paz BUS a suspender temporalmente las operaciones de los buses municipales.

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“Volvemos a rodar de manera parcial, con el compromiso de estar donde nuestra gente nos necesita”, añade la empresa.

La reanudación del servicio de los buses PumaKatari y ChikiTiti se produce en momentos en que varios sindicatos del transporte público no cumplen regularmente sus rutas debido a los conflictos y las dificultades de abastecimiento de combustible.