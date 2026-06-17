Samaipata se alista para recibir a 3.000 visitantes en el Año Nuevo Andino Amazónico

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El director del Centro de Investigaciones Arqueológicas de Samaipata (CIAS), Israel Mérida, señalo que la expectativa de asistencia es alta y las autoridades confían en superar la afluencia registrada en años anteriores, debido al creciente interés que despierta la celebración.

“Vamos a estar con actividades culturales y música desde la tarde del sábado. Estas se van a prolongar durante toda la noche. Además, a las 6:00 subiremos al Parque Arqueológico ‘El Fuerte’ para recibir los primeros rayos del sol”, manifestó Mérida en una entrevista brindada a EL DEBER.

Recordó que, el día del evento, el acceso al sitio arqueológico tendrá un costo de Bs 30, monto superior a la tarifa habitual de Bs 25, esto debido a las actividades especiales programadas. La celebración está abierta al público en general, sin restricciones de edad, y contará con presentaciones artísticas, música y danzas tradicionales.

Mérida también destacó la importancia de mantener vivas estas tradiciones ancestrales, especialmente considerando que el Parque Arqueológico y Eco-Turístico ‘El Fuerte’ fue declarado por la Unesco; Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1998.

‘Como municipio estamos apostando por la conservación de nuestras costumbres y tradiciones. Además, como ‘El Fuerte’ fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, queremos continuar con estas tradiciones que se realizan año tras año”, señaló.

Además del valor cultural de la festividad, el evento representa un importante impulso para la economía local, beneficiando a los sectores hotelero, gastronómico y del transporte. Según Mérida, el municipio cuenta con la infraestructura necesaria para atender la demanda de visitantes durante el fin de semana largo.

Como la celebración coincide con el feriado largo, del 20 al 22 de junio, esto permitirá a los visitantes aprovechar su estadía para recorrer diversos atractivos turísticos de la región, entre ellos la Ruta del Vino, la Ruta del Café y otros destinos naturales y culturales que ofrece Samaipata.

Por su parte, el alcalde del municipio samaipateño Richard Miranda garantizo que la ruta para acceder a esta población se encuentra en buenas condiciones, pero igual se desplegarán maquinaria para ampliar y mejorar algunos sectores de la vía.

“Vamos a mandar maquinarias al tramo de Petacas para que sea más seguro y los visitantes no tengan ningún inconveniente en la carretera”, detalló el burgomaestre.

En lo que es la participación institucional, Miranda informó que fueron cursadas invitaciones para el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, y el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, entre otras autoridades.

Cronograma

Sábado 20

Lugar: Plaza Principal de Samaipata

14:00. Disposición de artesanías y establecimientos gastronómicos

17:00. Números culturales y bienvenida a los visitantes

19:00. Rituales de inicio de actividad ceremonial, con la participación de amas ases, quechuas, aymaras, chiquitanos guaraníes y paiconeca

Lugar: El Fuerte de Samaipata

21:00. Inicio de la velada cultural en el anfiteatro al aire libre de El Fuerte

21:30. Números culturales (músicas y danzas folclóricas)

23:00. Acto Oficial de la Wilka Qhuraj y Kawsayni

Domingo 21

Lugar: El Fuerte

00:00. Ceremonia Chakana: Ritual al Lucero del Alba (Estrella Venus)

00:30. Ceremonia Ancestral Paiconeca (Los Yarutis)

01:30. Ceremonia Ancestral de Cetania (Ayhea)

05:30. Ascenso al Mirador ‘P’ 2 de la Sacra Tatada (Patrimonio Mundial de la Unesco)

06:00. Inicio de la Ceremonia Ancestral de Recibimiento de los Primeros Rayos del Sol

06:30. Salida del sol, ch’alla, mensajes ceremoniales y música para el Lucero del Alba

En Villa Paraíso

El Lucero del Alba también se realizará en Santa Cruz de la Sierra, el mburuvicha guaraní Rolando García Lizárraga informó que esta festividad se desarrollará en Villa Paraíso, ubicada en el distrito 14, entre el 19 y 20 de junio.

Primero, añadió la autoridad indígena, el viernes 19 se tendrá ferias artesanales y diversas actividades culturales. En tanto que para el 20, a las 00:00, se realizará el ritual.

“Este es un momento en el que tenemos una conexión con nuestros ancestros, que nos iluminan, y les pedimos que nos vaya bien pero no solo a nosotros, sino a todo el país que vive momentos delicados”, complementó García a EL DEBER.

Esta será la quinta ocasión, en la que el ritual se realice en Villa Paraíso.