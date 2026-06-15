Sectores empiezan a fijar plazos al Gobierno para levantar los bloqueos que golpean a cinco departamentos

Fuente: Unitel La presión sobre el Gobierno para restablecer la transitabilidad en el país comenzó a traducirse en ultimátums por parte de sectores de La Paz, Potosí, Cochabamba y organizaciones laborales para que la administración de Rodrigo Paz encuentre una salida a un conflicto que ya supera los 46 días. eju.tv



Las exigencias surgen en medio de una realidad que contrasta con el mensaje difundido por el presidente Rodrigo Paz, quien apuntó que “Bolivia supera los bloqueos que paralizaron carreteras y afectaron el abastecimiento”; sin embargo, este lunes se reportaban al menos 50 puntos que afectan a cinco departamentos. Uno de los pronunciamientos llegó desde los Yungas de La Paz, donde la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) otorgó 48 horas al Gobierno para atender los problemas que se dan a causa del conflicto: desabastecimiento de combustibles, alimentos y el mantenimiento de caminos, además de complicar la comercialización de la hoja de coca. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Hemos tomado una determinación de dar 48 horas al Gobierno para que cumpla con todos los pedidos de los Yungas de La Paz. Caso contrario, nos veremos obligados a tomar medidas”, sostuvo el secretario de Adepcoca, Rudy Paxi. La presión también escaló en Potosí, donde instituciones, cooperativistas mineros, juntas vecinales, comerciantes y otros sectores reunidos en un cabildo determinaron otorgar un plazo de 48 horas tanto al Gobierno como a los sectores movilizados para instalar mesas de diálogo, suspender los bloqueos y devolver la normalidad al país. La movilización fue impulsada por el Comité Interinstitucional de Potosí y, según los organizadores, reunió a más de 60.000 personas, quienes reclamaron soluciones urgentes ante el aislamiento que enfrenta el departamento y advirtieron que, de no existir avances, asumirán nuevas medidas de presión.

Malestar por el cerco a Cochabamba En Cochabamba, donde los bloqueos mantienen aislado al departamento del resto del país, la Federación de Trabajadores Fabriles pidió a la Central Obrera Boliviana (COB) instalar un diálogo con el Gobierno para frenar el deterioro económico que ya afecta a empresas y trabajadores. El ejecutivo de los fabriles cochabambinos, Abraham Anzaldo, señaló que la falta de circulación de mercancías está provocando dificultades para recibir materia prima y distribuir productos terminados, situación por la cual algunas empresas comenzaron a aplicar vacaciones colectivas, adelanto de vacaciones y licencias sin goce de haberes. La demanda de una acción inmediata también fue respaldada por instituciones cívicas cochabambinas, que otorgaron al Gobierno un plazo de 72 horas para poner fin a los bloqueos o asumir medidas que permitan restablecer la circulación en el país.