¿Sube o baja? Así amanece el dólar paralelo en Bolivia este sábado 27 de junio

El dólar paralelo registró nuevas variaciones este 27 de junio, según plataformas que monitorean la cotización de la divisa fuera del sistema financiero oficial. El comportamiento del mercado se da en la antesala de la entrada en vigencia del nuevo tipo de cambio oficial que regirá desde este lunes 29.

Charles Muñoz Flores

Así amanece el dólar paralelo en Bolivia este sábado 27 de junio. FOTO: RED UNO. (Archivo)

Fuente: Red UNO

El dólar estadounidense registró una ligera variación en el mercado paralelo boliviano durante la jornada de este sábado 27 de junio, de acuerdo con las referencias difundidas por plataformas digitales que realizan seguimiento permanente a la cotización de la divisa fuera del sistema financiero oficial.

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Según los datos publicados por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la moneda norteamericana se cotiza en Bs 9,96 para la compra y Bs 9,94 para la venta, reflejando un leve ajuste respecto al cierre de la jornada del viernes.

La noche anterior, la misma plataforma reportaba una cotización de Bs 9,92 para la compra y Bs 9,91 para la venta, por lo que el movimiento registrado este sábado representa una variación mínima, aunque mantiene la atención de quienes siguen de cerca el comportamiento del mercado cambiario.

En contraste, el Banco Central de Bolivia (BCB) mantiene sin modificaciones el tipo de cambio referencial vigente, con una cotización oficial de Bs 9,76 para la compra y Bs 9,96 para la venta, valores que permanecen estables respecto al día anterior.

Las cotizaciones del mercado paralelo, aunque no forman parte del sistema financiero regulado, continúan siendo consultadas por ciudadanos, comerciantes, importadores y otros sectores que realizan operaciones en dólares o utilizan estas referencias para sus actividades económicas.

Nuevo tipo de cambio desde el 29 de junio

El comportamiento del mercado ocurre en medio de la expectativa por la entrada en vigencia del nuevo esquema cambiario anunciado por el Banco Central de Bolivia. A partir del lunes 29 de junio, la entidad aplicará un nuevo tipo de cambio oficial de Bs 9,73, en cumplimiento de la Resolución Ministerial N.º 245 emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

La medida marca el inicio de un nuevo modelo de flexibilización cambiaria y pone fin al esquema de tipo de cambio fijo que rigió durante casi quince años en el país. Con ello, las autoridades buscan implementar una transición operativa dentro del sistema financiero, mientras los diferentes actores económicos permanecen atentos a la evolución tanto del mercado oficial como del paralelo en los próximos días.

Fuente: Red UNO