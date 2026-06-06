Tomate por las nubes: la caja llega a Bs 500 en Cochabamba por desabastecimiento en mercados

Comerciantes detallan que los productos llegan con retrasos de hasta cuatro días, provocando un incremento abrupto en los precios de la canasta familiar. La cuartilla de tomate roza los 90 bolivianos.

Mercados de Cochabamba registran desabastecimiento de verduras. Foto: Archivo

Fuente: RED UNO

Los efectos de los conflictos y bloqueos camineros en el país se sienten con fuerza en las principales zonas de abastecimiento de Cochabamba. Las comerciantes de los mercados de la ciudad reportan que el flujo de verduras ha disminuido drásticamente, lo que ha provocado una escasez evidente y un encarecimiento generalizado que golpea directamente al bolsillo de las familias cochabambinas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Está llegando, pero poco, y está muy caro», lamentó una vendedora, quien explicó que los camiones distribuidores están tardando entre tres y cuatro días en llegar a los centros de abasto debido a las dificultades en las carreteras.

El producto que registra el alza de precio más alarmante es el tomate. Las vendedoras señalaron que la caja ha llegado a comercializarse hasta en 500 bolivianos en los mercados mayoristas, un costo histórico que ha obligado a modificar drásticamente los precios al consumidor final.

Actualmente, la cuartilla de tomate se está vendiendo entre 80 y 90 bolivianos, mientras que el precio por kilo se ha disparado hasta los 30 bolivianos, dependiendo de si el fruto es grande o pequeño.

Alza generalizada en el resto de la canasta familiar

El tomate no es el único alimento afectado; la gran mayoría de las verduras esenciales para el consumo diario han registrado incrementos significativos en el costo por cuartilla:

Arveja: La cuartilla se comercializa en 70 bolivianos.

Vaina: Se vende igual en 70 bolivianos la cuartilla.

Habita: Registra un incremento, situándose en 30 bolivianos la cuartilla.

Cebolla: Subió hasta alcanzar los 20 bolivianos por cuartilla.

Zanahoria: Es el único producto que se mantiene normal, con un precio estable de 10 bolivianos la cuartilla.

Preocupación en las familias: Las amas de casa y compradores que asisten a los mercados expresan su profunda preocupación, ya que el presupuesto familiar rinde cada vez menos ante un desabastecimiento que amenaza con prolongarse si no se liberan las rutas del país.