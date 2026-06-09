Tras más de 20 días, la Policía levanta el punto de bloqueo en Huayllani

El punto de bloqueo estaba instalado en la avenida Villazón a la altura del kilómetro 10, que cortaba la ruta que une Cochabamba con el oriente.

Fuente: Unitel

Luego de más de 20 días de bloqueo en la zona de Huayllani, en la ruta que conecta la ciudad de Cochabamba con Sacaba y la ruta al oriente, la Policía logró levantar este punto de bloqueo. Efectivos policiales permanecen resguardando la zona.

El punto de bloqueo estaba instalado en la avenida Villazón a la altura del kilómetro 10, donde los vecinos estaban cansados de la medida extrema de presión, por lo que, junto con la Policía intervinieron para desbloquear.

Según el reporte, solamente había entre 10 y 15 personas custodiando este lugar, quienes fueron retirados para habilitar la vía.

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Entre los vecinos y la Policía retiraron las piedras, escombros, palos y llantas que quedaron en medio del camino, y así dejaron la ruta expedita.

Uniformados permanecen en el lugar para resguardar que los bloqueadores no retomen el punto de bloqueo.