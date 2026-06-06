Tras operativo en San Julián, 7 heridos son tratados en la capital cruceña: 6 policías y un comunario que ingresó a cirugía

Germán Antelo, secretario departamental de salud de Santa Cruz, informa que el comunario “tiene un compromiso cerebral, se le halló un coágulo y fragmentos de hueso en el cerbero, lo están preparando para una cirugía que deberá hacerse esta noche”.

Movilizados se enfrentan a la Policía durante el desbloqueo. Foto: Unitel.

Fuente: Sumando Voces

Siete personas que resultaron heridas en el operativo de desbloqueo en San Julián reciben atención médica en Santa Cuz de la Sierra: seis son policías y el otro es un comunario de San Julián. Los uniformados sufrieron diversas lesiones, cuatro de ellos por arma de fuego. En tanto que el poblador de San Julián debió ser sometido a cirugía a causa de una lesión de gravedad en la cabeza.

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En rueda de prensa, el comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, David Gómez, informó que durante la intervención, realizada de manera conjunta con efectivos militares, los manifestantes usaron petardos y piedras, pero también armas de fuego, con las que hirieron a los uniformados.

“Como resultado de este operativo, se tiene seis policías lesionados, cuatro de ellos por impacto de proyectil de arma de fuego, uno a la altura de la cabeza. El servidor público policial que se encontraba portando este casco (mostró un casco) ya fue internado y está en terapia intensiva”, detalló le jefe policial.

Gómez explicó que los seis policías heridos se encuentran hospitalizados recibiendo atención médica y que también fueron valorados por peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

Por su parte, Germán Antelo, secretario departamental de salud de Santa Cruz, brindó un reporte detallado de los heridos que son atendidos en la capital cruceña.

Acerca del comunario, sostuvo que este paciente «tiene un compromiso cerebral, se le halló un coágulo y fragmentos de hueso en el cerbero, lo están preparando para una cirugía que deberá hacerse esta noche».

En cuanto a los efectivos policiales, indicó que uno de ellos está herido en la pierna y se halla en observación. Otro posee una herida en el cráneo, a nivel alto. La bala «no penetró en el cerebro y por ahora (la lesión) no es quirúrgica, está en observación en cuidados intensivos». Los otros, dijo, se hallan estables y no corren riesgos.

Según un reporte de la Red Unitel, el responsable del Hospital de San Julián, doctor Carlos Escalante, explicó el paciente que fue referido a Santa Cruz de la Sierra llegó «estable» a la capital cruceña.

Horas antes, la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Patricia Patiño, denunció que el poblador de San Julián había recibido un disparo en la cabeza. Según la legisladora, el lugareño estaba muerto, pero el dato resultó incorrecto.

En todo caso, como prueba mostró una imagen en la que se ve a un hombre tendido en el suelo, con una herida en la cabeza. “Sin existir un estado de excepción se ha atacado al municipio de Lipari (La Paz) y también en mi zona, que es San Julián. Ya existen caídos, como podemos ver (mostrando la foto). Directamente en la frente (le han disparado)”, dijo Patiño.

“Han ido a acribillar a mi gente que se encontraba pacíficamente. Hoy despertó el león dormido, porque San Julián se respeta, !carajo!”, advirtió.

De acuerdo con el médico responsable del centro de salud en San Julián, tras el operativo asistieron a 26 heridos. «El total de pacientes atendidos es de 26: 15 con heridas diversas y 11 por gas lacrimógeno. Uno de gravedad fue referido a Santa Cruz, otro fue sometido a cirugía acá y hay uno más en observación», dijo Escalante.

Por otro lado, el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz también confirmó la aprehensión de cinco personas que fueron trasladadas a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) con fines investigativos.

Instalaciones policiales atacadas

Asimismo, el comandante departamental de la Policía en Santa Cruz confirmó que tras el operativo, pobladores de San Julián saquearon una instalación policial y la incendiaron.

“Ingresaron de manera abrupta a las instalaciones del puesto policial de San Julián, sustrajeron muchas cosas de valor que existen en el interior y posteriormente llegaron a incinerarlas”, informó.

Imágenes de la Red Unitel mostraron a gente sacando mobiliario, equipos e incluso colchones de dichas instalaciones. De acuerdo con la Red Uno, se trata del puesto policial ubicado en la localidad de Los Troncos. Luego, el edificio fue incendiado.