TSJ convoca a una reunión de emergencia para definir políticas de defensa de la independencia judicial

Según la convocatoria, el encuentro responde a la necesidad de analizar “de manera urgente la situación institucional que atraviesa el Órgano Judicial”.

Tribunal Supremo de Justicia. Foto: TSJ

Fuente: Unitel

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) convocó para el lunes 29 de junio, en Sucre, a vocales de los tribunales departamentales de justicia, juezas y jueces de todo el país a participar en una reunión nacional de emergencia de la jurisdicción ordinaria.

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Según la convocatoria, el encuentro responde a la necesidad de analizar “de manera urgente la situación institucional que atraviesa el Órgano Judicial, evaluar sus efectos en la prestación del servicio de justicia y asumir una posición institucional conjunta frente a los desafíos que comprometen el adecuado funcionamiento de la administración de justicia en el país”.

La reunión tiene por objeto definir políticas y acciones institucionales que permitan la defensa de la independencia judicial, el fortalecimiento de la institucionalidad del Órgano Judicial y la garantía del derecho de la ciudadanía a acceder a una justicia pronta, oportuna, transparente y más humana.

Para garantizar una amplia participación y representación institucional, el TSJ dispuso que cada tribunal departamental de justicia designe a su presidente y a dos representantes para asistir a la reunión convocada.

Cada asociación de magistrados departamental deberá acreditar a un representante institucional. De igual manera, se convocó al Directorio de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) para participar de manera plena en este encuentro de coordinación nacional.