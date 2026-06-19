Túpac Katari rechaza la «traición de la COB» y llamará a un ampliado para el domingo

En seis provincias que realizaron cabildos aprobaron masificar los bloqueos, incluso se habló de “bloqueo seco”, pero en la práctica se redujo el número de corte de vías en un 50%

Fuente: El Deber

La dirigencia de la federación Túpac Katari fue sorprendida por la firma del acuerdo entre la COB y el Gobierno nacional, lo que fue calificado como una traición al pacto que habían firmado en mayo, poco después que se iniciara el bloqueo de caminos.

“Hace dos días por lo menos había reuniones con el compañero Argollo, porque se había firmado una alianza de no traicionarse, siempre estar en la lucha juntos. Pero desde que ha habido esa reunión donde ha acudido la Central Obrera Boliviana, ya más no hemos participado y se presenta esta traición”, dijo Severo Marca, representante de la Túpac Katari ante la Csutcb.

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Este viernes el Gobierno firmó un acuerdo con los ejecutivos de la COB, un acuerdo de ocho puntos que responde al pliego que habían planteado los trabajadores. Después de eso Mario Argollo, en representación de la COB, pidió levantar el bloqueo de caminos y los campesinos lo desafiaron a que vaya a los puntos de bloqueo.

“Ha sido una sorpresa, incluso estaba terminando la reunión de las 20 provincias, donde más tarde hemos visto que el compañero Mario Argollo estaba firmando el acuerdo con el Gobierno”, manifestó el dirigente.

La federación Túpac Katari tiene fuerte presencia en La Paz y por tanto sus afiliados, según Marca, seguirán en los puntos de bloqueo, aunque desconoce el número de cortes de ruta que hay; mientras que la influencia de Argollo es en Oruro. Según el informe de transitabilidad de la ABC, en Oruro hay 11 cortes de vía; mientras que en La Paz son 18 bloqueos.

Por el momento se sabe que irán a un ampliado este domingo, pero se desconoce dónde será la reunión de los campesinos que ya perdieron una significativa fuerza por el cansancio de sus propias bases, puesto que aprobaron “masificar” los puntos de bloqueo en los cabildos que tuvieron desde el lunes de esta semana, sin embargo, de 90 puntos de bloqueo que había el lunes, bajó a 46 este viernes.

“No hemos podido efectivizar, cuántos puntos de bloqueo tenemos, ellos (Túpac Katari) tienen un comité de bloqueos, son los tupacs a nivel de las 20 provincias que tienen su comité y lleva su control”, argumentó Marca sobre esta reducción de puntos de bloqueo en La Paz.