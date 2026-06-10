Villegas denuncia que buscan “desestabilizar” su trabajo al mando de la selección nacional

El DT de la Verde habló en la previa al duelo amistoso con Argelia, donde aprovechó para hablar de una campaña de desestabilización en su contra para sacarlo de la dirección técnica de Bolivia.
Fuente: Unitel
En la previa al duelo entre la selección de Bolivia y Argelia, por la fecha FIFA antes del Mundial, el técnico Óscar Villegas habló en conferencia de prensa y denunció que existen “personas” que quieren “desestabilizar” su trabajo al mando de la Verde.
“Aunque haya intenciones de algunas personas de querer desestabilizar esto, si existen algunos empresarios que quieran generar conflicto, tienen a su cuerpo técnico, que les conviene que haya problema para generar esto”, comentó el DT cochabambino.
[Foto: RRSS] / El técnico de la Verde denunció que hay “personas” que buscan desestabilizar su trabajo en la selección.
Villegas asumió el mando de la Verde en julio de 2024 para encaminar el rumbo de Bolivia en las Eliminatorias. Bajo su mando, el combinado nacional alcanzó el repechaje internacional, siendo eliminado por Irak y quedando fuera de la Copa del Mundo.
“Nadie va a desestabilizar el trabajo que estamos realizando porque estamos convencidos de lo que estamos haciendo”, mencionó el DT.
Tras el fracaso en la repesca internacional y la derrota 4-0 ante Escocia en Nueva Jersey, el entrenador cochabambino recibió duras críticas por la convocatoria y el rendimiento de varios jugadores, además del pobre juego colectivo de su equipo.
En la previa al duelo con Argelia, Óscar Villegas salió a hablar junto a su cuerpo técnico, mencionando que en estos dos años “solo recibió” el respaldo y apoyo de la dirigencia de la Federación Boliviana de Fútbol.