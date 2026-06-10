Villegas denuncia que buscan “desestabilizar” su trabajo al mando de la selección nacional

El DT de la Verde habló en la previa al duelo amistoso con Argelia, donde aprovechó para hablar de una campaña de desestabilización en su contra para sacarlo de la dirección técnica de Bolivia.

Fuente: Unitel En la previa al duelo entre la selección de Bolivia y Argelia, por la fecha FIFA antes del Mundial, el técnico Óscar Villegas habló en conferencia de prensa y denunció que existen “personas” que quieren “desestabilizar” su trabajo al mando de la Verde. eju.tv



“Aunque haya intenciones de algunas personas de querer desestabilizar esto, si existen algunos empresarios que quieran generar conflicto, tienen a su cuerpo técnico, que les conviene que haya problema para generar esto”, comentó el DT cochabambino. [Foto: RRSS] / El técnico de la Verde denunció que hay “personas” que buscan desestabilizar su trabajo en la selección. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas