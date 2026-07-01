Acercando a Bolivia y Paraguay

Bolivia y Paraguay comparten mucho más que una frontera; se integran por una historia, un territorio, una vocación de integración y el ecosistema vital del Gran Chaco. En un contexto global que demanda resiliencia y cooperación, es de fundamental importancia que los pueblos de ambas naciones, en sus niveles de ciudadanía y sector gubernamental, construyan una agenda conjunta de desarrollo sintetizados en tres ámbitos, el turismo como motor de cohesión social y cultural, el comercio binacional que fortalezca nuestras economías en sus aspectos complementarios, y, la conservación del Gran Chaco, territorio que exige un manejo sostenible y coordinado para garantizar el futuro de nuestros pueblos.

Constatamos que necesitamos abrir un espacio de diálogo, conocimiento, encuentro e intercambio de emprendimientos y acciones en turismo sostenible, desarrollo comercial y cultural entre actores bolivianos y paraguayos. Para avanzar, un grupo de organizaciones de la sociedad civil bolivianas y paraguayas, hemos decidido organizar un Conversatorio para reunir instituciones públicas, privadas, de cooperación y del tercer sector, para realizar una puesta en común de experiencias binacionales ligadas al desarrollo sostenible y la economía. Mediante mesas de diálogo integradas por expertos, decisores públicos, empresarios, académicos y líderes de opinión, se ejecutará un diálogo con actores sectoriales y desde la realidad de nuestros territorios.

Sabemos que los encuentros empresariales y el que llevan adelante las agendas gubernamentales, priorizan legítimamente acuerdos macroeconómicos; nosotros estamos convencidos que debe fortalecerse también, la relación de actores territoriales que viven, producen y enfrentan el cambio climático, el despoblamiento y la migración. En este trabajo que necesita resultados, hemos encontrado que el Turismo Sostenible tiene una capacidad cohesionadora en lo social y genera complementariedad territorial que puede convertirse en el eje integrador para facilitar espacios de conocimiento e intercambio. El turismo profundiza estrategias humanas y sociales basadas en el respeto, la tolerancia y la cultura de nuestros pueblos.

El miércoles 15 de julio, en Asunción del Paraguay, el CEPAD, NATIVA, Redes Chaco, SUNU, la AECID de Paraguay, y el apoyo decidido de la Cámara Binacional de Comercio e Industria Boliviano Paraguaya, reuniremos una combinación de personas e instituciones para conversar temas que nos entusiasman en torno a la visión estratégica del desarrollo territorial y ambiental, la potencia aglutinadora del Gran Chaco, y la visión de Jacinto Santa María, Ministro de la Secretaría Nacional de Turismo del Paraguay para compartir los logros paraguayos; estarán presentes una selección de personalidades que han asumido el reto de acercar a nuestros pueblos, invirtiendo y soñando. Resulta que la Cámara tiene más de 250 integrantes que ya están trabajando en los dos países, en temas relacionados a Transporte y Logística, Desarrollo Inmobiliario y Construcción, Finanzas, Seguros y Asesoría, Industria, Salud, Tecnología y Servicios, TComercio, Turismo, Arte y Cultura, y Liderazgo Empresarial.

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Café Typica compartirá una degustación de café, Olga Fischer, Presidenta de la Cámara Paraguaya de Turismo de las Misiones Jesuíticas y de la Ruta Jesuítica del Paraguay nos pondrá al día en la agenda que venimos construyendo, Juan Pita desde la cooperación española en Paraguay y Yan Speranza de la Fundación Moisés Bertoni y Gabriel Baracatt desde la Fundación AVINA, nos ayudarán a comprender mejor lo que está pasando en nuestros territorios. La preocupación sobre la integración aérea, el crecimiento urbanístico y la construcción turística de Tarija con Sergio Lea Plaza, asesor de la Gobernación de Tarija y coordinador del equipo Tarija Dialoga estarán presentes para compartir retos y potencialidades.

Este desembarco en Asunción, está siendo posible gracias al liderazgo estratégico de Iván Arnold, José Luis Camacho y Mariana Franco, y al apoyo operativo de Ariadna Gil Pereira, Marcelo Rengel, Jimena Grock, Olga Fischer y Elizabeth Castro, que respondieron a la provocación del CEPAD e hicieron suya la iniciativa.

Da gusto decir que vamos por buen camino.