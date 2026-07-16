Alerta en Estados Unidos por el humo de los incendios en Canadá: varias ciudades registran niveles peligrosos de contaminación

El humo procedente de cientos de incendios forestales activos en Canadá avanzó este jueves sobre amplias zonas del norte de Estados Unidos y provocó alertas sanitarias por niveles peligrosos de contaminación atmosférica en estados como Michigan, Minnesota, Illinois, Ohio y Nueva York. Las autoridades recomendaron limitar las actividades al aire libre y permanecer en interiores en las áreas más afectadas.

La concentración de partículas finas llevó a varias ciudades a registrar índices de calidad del aire considerados insalubres o peligrosos. Detroit llegó a ubicarse entre las ciudades con peor calidad del aire del mundo, con un índice de contaminación extremadamente elevado según sistemas internacionales de monitoreo.

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Los registros oficiales mostraron condiciones críticas en sectores del Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos. Minneapolis, Milwaukee, Toronto y otras zonas urbanas reportaron niveles que obligaron a emitir advertencias para la población, mientras que al menos diez estados estadounidenses presentaron lugares con mediciones clasificadas como “insalubres”.

En Chicago, algunos residentes describieron las condiciones como inusuales debido a la densidad del humo. “Es una locura porque cuando miras afuera piensas que es niebla, y la ciudad está completamente cubierta, pero es humo, porque cuando salimos nos arde”, explicó Stephanie Villanova, una habitante de 33 años que caminaba por el centro de la ciudad junto a su padre y ambos utilizaban mascarillas.