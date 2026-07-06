Atacan con misil a buque petrolero en el estrecho de Ormuz

El incidente ocurre en medio de la tregua entre Estados Unidos e Irán y los esfuerzos por poner fin a la guerra de Oriente Medio.

Un buque petrolero fue alcanzado este lunes (06.07.2026) por un proyectil no identificado frente a la costa de Omán, en la zona del estrecho de Ormuz, informó la agencia marítima británica UKMTO.

«Un petrolero indicó haber sido alcanzado por un proyectil desconocido en el costado de babor, lo que provocó un incendio, mientras navegaba hacia el sur», escribió la UKMTO en un comunicado, añadiendo que el incidente no causó heridos ni daño al medioambiente.

El hecho ocurrió a pesar de un acuerdo de tregua entre Estados Unidos e Irán como parte de los esfuerzos por poner fin a la guerra de Oriente Medio.

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Según la agencia UKMTO, el ataque ocurrió ocho millas náuticas al este de Limah, cerca de la costa de Omán.

«Se aconseja a los buques transitar con precaución y reportar cualquier actividad sospechosa a la UKMTO», agregó la agencia marítima, según la cual, las autoridades investigan el incidente.

Foco de tensiones

El estrecho de Ormuz ha sido foco de tensiones durante la guerra desatada el 28 de febrero con los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán, que bloqueó el paso por esa vía y provocó un fuerte aumento de los precios mundiales del petróleo.

Cerca de 20% de la producción mundial de crudo pasa por el estrecho en tiempos normales.

El tránsito por la ruta se reanudó luego de que Washington y Teherán firmaron en junio un protocolo de acuerdo para poner fin al conflicto.

Sin embargo, Irán ha dicho que no habrá un regreso a la situación previa a la guerra, cuando los barcos transitaban libremente por Ormuz.

mg (afp, reuters)