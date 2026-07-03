ATT alerta por dopajes en buses y pide no aceptar alimentos de desconocidos

La ATT alertó sobre casos de dopaje a pasajeros en viajes interdepartamentales y recomendó no aceptar alimentos ni bebidas de desconocidos. Advirtió que los adultos mayores son las principales víctimas.

Fuente: Red Uno

Cristina Cotari

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) exhortó a los pasajeros de viajes interdepartamentales a no aceptar alimentos ni bebidas de personas desconocidas, ante los casos de dopaje registrados en terminales terrestres, donde las principales víctimas son adultos mayores.

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La entidad advirtió que los delincuentes utilizan refrescos en bolsas, agua, jugos, sándwiches, postres, dulces y otros alimentos para administrar drogas ilícitas o psicofármacos que provocan somnolencia en las víctimas. Una vez que los pasajeros quedan inconscientes o desorientados, aprovechan para sustraer dinero, celulares, billeteras y otras pertenencias.

Según la ATT, la ruta Oruro–La Paz concentra la mayor cantidad de casos reportados, por lo que recomendó a los viajeros mantenerse alerta y denunciar de inmediato a la Policía cualquier comportamiento sospechoso.

De acuerdo con datos de la Terminal de Buses de La Paz, durante 2025 se registraron 14 casos de dopaje, la mayoría en personas mayores de 60 años, quienes llegaron en estado de somnolencia, desorientación y con signos de intoxicación.

La ATT recordó que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición de adultos mayores a este tipo de sustancias puede provocar graves consecuencias para la salud, como daño cerebral y cognitivo, pérdida de memoria, riesgo de desarrollar demencia, alteraciones de la presión arterial, paro cardiorrespiratorio y pérdida del control motor, aumentando el riesgo de caídas y otras complicaciones.

Ante esta situación, la institución reiteró su recomendación de no consumir alimentos ni bebidas ofrecidos por desconocidos durante los viajes y reforzar las medidas de prevención para evitar ser víctima de este tipo de delitos.