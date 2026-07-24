Canciller asegura que se ahorran $us 344.000 mensuales con la reingeniería del servicio exterior

El canciller Fernando Aramayo afirmó este viernes que la reingeniería aplicada al servicio exterior permitió generar un ahorro mensual de 344.000 dólares mediante la reorganización de las representaciones diplomáticas y consulares, sin afectar las relaciones internacionales ni la atención a los bolivianos en el exterior.

Según explicó, la medida responde a un proceso de «eficiencia» que consiste en adecuar la presencia consular a las necesidades reales del país.

“¿Para qué voy a mandar a una persona con los gastos que representa su pasaje, su estadía, su salario, costos de vida? Si no tengo bolivianos en ese lugar (…) Eso nos ha permitido ahorrar 344.000 dólares mensuales en la Cancillería», afirmó.

Denunció que anteriormente se habían creado consulados para dar “pegas”. Explicó que se habían abierto legaciones en algunos países donde la presencia de ciudadanos bolivianos era mínima o podía ser atendida por otra representación.

Aramayo rechazó las versiones que atribuyen ese ahorro a la ausencia de designaciones de embajadores y sostuvo que la reducción de costos obedece exclusivamente a la reingeniería institucional.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Lo que hemos hecho ha sido hacer una reingeniería que nos está permitiendo ahorrarle al Estado por eficiencia asignativa», señaló.

La autoridad indicó que el Gobierno inició las designaciones del equipo consular y prevé avanzar gradualmente en el nombramiento de embajadores.

Informó que actualmente existen 34 acefalías en las representaciones diplomáticas, las cuales serán cubiertas de manera paulatina.

«Ellos tienen que ir con misiones concretas y tenemos que poder medir su desempeño», afirmó.

El canciller sostuvo que la ausencia temporal de embajadores no ha impedido la gestión diplomática. Como ejemplo, mencionó la relación bilateral con Argentina y las gestiones para la homologación de títulos profesionales.

Indicó que, pese a no contar actualmente con embajador en Argentina, la Cancillería realizó 11 gestiones, seis notas verbales y cinco reuniones, además de atender a 60 connacionales y avanzar en más de 4.300 trámites de homologación de títulos médicos, de un total de 5.000 en distintas áreas.

Asimismo, destacó como resultados de la actual gestión la aprobación de una resolución en la Organización de Estados Americanos (OEA) en respaldo a la democracia boliviana y el reinicio de las gestiones para la incorporación plena del país al Mercosur.

Respecto al personal desvinculado por el proceso de reorganización, Aramayo señaló que la repatriación de funcionarios se realiza conforme a la normativa vigente, con procedimientos diferenciados según el tiempo de servicio y respetando los derechos laborales, incluyendo el traslado de los funcionarios, sus familias y sus bienes cuando corresponde.