Cancillería facilitará el regreso de cuatro bolivianos que no están en el campo de batalla en Rusia

«La Cancillería, a través del Viceministerio de Asuntos Consulares, ya ha establecido comunicación con nuestros representantes en Rusia y se va a facilitar el regreso de las personas que han sido detenidas», disparó Paredes, este jueves, en ON- Otra noche con Sissi, de El Deber.

«(…) hay, por lo menos, cuatro casos. Están enfermos y otros no están pudiendo volver por un tema migratorio. Los que han podido salir, escapar de la red, son un total de cuatro personas. Pero, en contraposición, hay otros cuatro de los que no tenemos pruebas de vida. La misma familia no sabe si están vivos o están muertos», apuntó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Contexto

Los últimos operativos realizados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fiscalía permitieron aprehender a más familiares de Amador A., el principal acusado de reclutar a bolivianos para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania. De esta manera, ya suman cuatro familiares arrestados dentro de la investigación por presunta trata de personas.

El operativo fue ejecutado por efectivos del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), que dependen de la Felcc, quienes ingresaron a un inmueble de la zona de El Dorado, en la Pampa de la Isla, donde, además de las capturas, recolectaron documentación y otros elementos que podrían fortalecer la investigación.

De acuerdo con la información preliminar, en el domicilio hallaron indicios relacionados con la presunta organización criminal, entre ellos pasaportes, presuntamente, falsificados y otros documentos que serán sometidos a pericias.

La investigación

Al respecto, Paredes indicó que en las investigaciones realizadas hasta el momento, se sabe que «no había participación de ninguna instancia del sector público. Aun que algunos de los familiares señalaron de que ellos sentían que había cierta… (facilidad) en Migración (de Bolivia) o sea, que se les facilitaba el trabajo».

Es ante esta situación que el viceministro considera que no se descarta que la investigación también involucre a algunos funcionarios públicos.

«¿Eso quiere decir que probablemente funcionarios de Migración estarían involucrados?«, consultó Sissi Áñez. A lo que el viceministro respondió que sí «incluso en uno de los domicilios se encontró pasaportes», a tiempo de remarcar que ese es un tema que está también en investigación.

Para la autoridad nacional, aún no se conocer el verdadero tamaño de la organización que todavía opera.