Chaco Energías dice que es falso que exista suministro comercial de energía a proyecto de criptominería.

Chaco Energías señaló existe una empresa de capitales extranjeros que se está instalando en el trópico de Cochabamba, pero aún no existen los permisos requeridos.

Fuente: Unitel

Tras la denuncia de un supuesto suministro de energía eléctrica a una granja de criptomonedas en el trópico de Cochabamba, este viernes Chaco Energías realizó junto a periodistas, un recorrido por su planta en Bulo Bulo y descartó que exista un suministro a esa empresa, al menos de momento.

“Es falso. Chaco Energías no inició ningún suministro comercial de energía a ese proyecto (de criptomonedas). No hemos firmado ningún contrato ni hemos erogado ningún centavo de la empresa o del Estado, todas las acusaciones son falsas”, manifestó Alejandro Torres, gerente general de esta compañía.

Días atrás, el senador Leonardo Roca, señaló que en Entre Ríos, en el trópico de Cochabamba, funcionaba una granja de criptominería que presuntamente ya contaba con una conexión eléctrica.

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Desde Chaco Energías señalaron que existe una empresa de capitales extranjeros que inició la implementación de infraestructura; sin embargo, no contaba con una conexión al sistema eléctrico para la granja de criptominería pues contaban con la autorización respectiva.

“Este es un mercado eléctrico regulado, Chaco Energías no puede vender energía a cualquiera”, manifestó Torres.

Explicó que para que eso ocurra Chaco Energías necesita una autorización de la Autoridad de Fiscalización de Energía y Tecnología Nuclear (AETN). Agregó que también necesitan el permiso las empresas que demanden energía.

Torres agregó que la empresa de capitales extranjeros tuvo un contacto Chaco Energías donde manifestó que tenía la intención de adquirir 27 megawats, la planta que administrar tiene capacidad para generar 140 watts.