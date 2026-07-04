Concejales suplentes de Cochabamba ganan Bs 5 mil por una semana de trabajo al mes

El presidente del Concejo Municipal, Mauricio Noya, informó que los suplentes ganan alrededor de 5 mil bolivianos y que trabajan una semana al mes.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En el municipio hay 11 concejales titulares, y cada uno tiene su suplente. Noya informó que los concejales titulares tienen un salario de alrededor de 18 mil bolivianos por mes trabajado. Entretanto, los suplentes, ganan 5 mil por una semana cada mes.

Aclaró que, para compensar estos recursos, se quitaron los montos que antes eran asignados a viáticos y pasajes, entre otros.

Por su lado, el alcalde Manfred Reyes Villa expresó que el cambio, con el pago de salarios, se dio desde “el principio de la gestión”.

“Los titulares y suplentes también tienen que trabajar. Tienen que tomar conocimiento de lo que se está haciendo en la ciudad (…). Participan de una sola sesión (al mes), igual que la Asamblea (Legislativa Plurinacional) en La Paz”, dijo.

¿QUIÉNES SON LOS TITULARES Y SUPLENTES? El partido político del Alcalde tiene, Autonomía Para Bolivia Súmate (APB-Súmate), tiene siete concejales titulares, que son José Mauricio Noya Ruiz (y su suplente Dyrce Fernandez Saavedra), Adalith Rivera Picón (cuyo suplente es Brandon Jhoel Saavedra Zenteno), Alejandro Gumucio Pol (con su suplente Paola Stefany Revollo Ayala), Carla Anabell Villena Leyton (con Augusto Villca Canaviri como su suplente), Néstor Mamani Lizite (y su suplente Dayana Castro Rocha), Doris Claudia Torrez Antezana (con su suplente Roberto Mamani Rosales) y Christopher Rodrigo Jordán Ávila (cuya suplente es Paola Lorena Urresti Ferrel).

Los otros concejales son dos de Alianza Unidos Por los Pueblos (A-UPP); se trata de Adalid Alvarado Guarayo y su suplente Celina Carmen Vásquez Mamani y Cerlin Coyo Porco y su suplente Edwin Montaño Siles.

Además, el concejal de Libertad y República (LIBRE) es Enrique Siles Montesinos; su suplente, Mariella Angelina Medrano Mendoza. Nueva Generación Patriótica (NGP) también tiene un concejal, Julio César Tuarek Carvajal Gonzales, cuya suplente es Shirley Gabriela Nina Villa.

Reyes Villa remarcó que los suplentes también son concejales que han sido elegidos.

“Entonces, tienen que conocer el trabajo 24/7, como nosotros trabajamos. Es un trabajo bastante intenso el que tenemos (…). Tenemos mucho por hacer. Cinco años parece largo, pero no nos alcanza para poder lograr cumplir todo un plan operativo que tenemos, que es bastante ambicioso y con falta de recursos”, sostuvo el Alcalde.